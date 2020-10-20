Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев предложил журналисту informburo.kz заключить соглашение о неразглашении сведений, прежде чем управление предоставит данные о бюджетных затратах на проект по отслеживанию передвижений людей по городу.

На онлайн-брифинге Баян Конирбаев презентовал новые функции Карты мобильных абонентов, которая создана в мае для анализа мест и времени скоплений людей: добавлены функции аналитики по передвижению машин скорой помощи и данные по медпомощи поликлиник.

Журналист informburo.kz спросил чиновника о стоимости проекта.

"Мы предложили IT-сообществу решить задачу и чтобы проект был для города полезным. Мы собирали решения с нуля, поэтому первые четыре месяца использование этой карты с пандемией было бесплатным. Сейчас по факту мы перешли на оплату данных мобильных операторов", – сказал Баян Конирбаев.

Глава управления цифровизации пояснил, что в данном случае акимат выступает как координатор. Госорган предоставляет данные из баз операторов мобильной связи, Транспортного холдинга Алматы, A-Parking, а IT-специалисты создают проект по поставленным задачам. По словам Баяна Конирбаева, программисты могут зарабатывать на Карте мобильных абонентов, например, продавая информацию бизнесменам о скоплении людей в определённых местах.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы открывались только донерные, мы хотим, чтобы открывался хороший технологический бизнес, который создавал бы новые направления, чтобы зарплата была больше у привлекаемых алматинцев, чтобы горожане развивались более комфортно и более технологично. Вместе с этим, мы берём на себя нагрузку координационной площадки. Отталкиваясь от этого, мы создаём условия для развития бизнеса и развития людей", – объяснил он.

Баян Конирбаев не назвал сумму, которую тратят на покупку данных у операторов мобильной связи.

"Сумму за покупку данных от операторов мобильной связи я не могу вам сейчас сказать. Если вы отправите официальный запрос, мы отправим вам официальное письмо", – сказал он.

Чиновник пояснил, что управление заключило с операторами мобильной связи договор о неразглашении. По его словам, приобретают данные на очень хороших условиях.

"Если коллегам из informburo интересно узнать конкретную стоимость, мы можем отправить соглашение о неразглашении вам, после того, как вы его подпишете, мы вам отправим стоимость контракта. Мне кажется, это не проблема. Просто у нас обязательства перед операторами связи, потому что это бизнес-компании, которые на своём уровне перепродают эти же данные другим компаниям и для того, чтобы контролировать ситуацию на рынке, мы не имеем права разглашать стоимость, по которой мы как госорган используем эти данные", – заявил Баян Конирбаев.

Карта мобильных абонентов собирает деперсонифицированную информацию о передвижениях алматинцев по данным со смартфонов.

"Это маятниковая миграция. Конкретно по людям мы не видим данные, потому что у операторов мобильной связи очень жёсткий регламент по взаимодействию с абонентами, они не имеют никакого права предоставлять нам данные по конкретному абоненту с его фамилией и именем. Что мы видим? Это только точка на карте, которая с утра просыпается и передвигается в какой-то определённый промежуток по городу. Ничего больше мы не видим", – пояснил чиновник.

Баян Конирбаев добавил, что благодаря получаемым данным акимат может контролировать эпидемиологическую ситуацию в городе, создавать условия для экономического развития города и комфортной жизни горожан.