Зима откладывается - синоптики не обещают в ближайшие дни серьёзного похолодания в Костанае и по области
Георгий ГОВОРОВ
По прогнозу синоптиков во вторник, 20 октября, на территории Костанайской области ожидается переменная облачность, днём местами небольшие дожди. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, на востоке -2 градуса, днём +16...+18 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае во вторник переменная облачность без осадков. Ночью +2...+4, днём +16...+18 градусов.
- В среду, 21 октября, по области облачно, местами осадки в виде дождя и снега, местами туман и гололёд, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, на востоке -2 градуса, днём +6...+11, на юге +14 градусов.
В Костанае в среду облачно, днём возможен дождь. Ночью +2...+4, днём +8...+10 градусов.
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