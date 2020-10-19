Почему жители в возрасте 50-65 лет образованнее 16-34-летних, а качество современного образования стремительно ухудшается? На эти и другие вопросы местные коммунисты попытались ответить совместно с представителями отдела образования Костаная на круглом столе, который прошел в пятницу, 16 октября.

Партийцы отметили, что проблемы низкого качества обучения и снижения грамотности в запросе премьер-министру уже озвучила депутат мажилиса от КНПК Ирина Смирнова.

- По словам депутата, когда говорят о высоких показателях казахстанских школьников на международных олимпиадах или об улучшающихся показателях международных исследований, то в первом случае речь идет об одаренных детях, а во втором - о школьниках, которых отобрали для участия в этом тестировании, - пояснил второй секретарь Костанайского обкома КНПК Владимир СКУРИДИН. - Но даже в этом случае в 2015 году Казахстан не вошел в PISA (Programme for International Student Assessment) - программу международного исследования образовательных достижений обучающихся. Депутат отмечает, что историческим преимуществом Казахстана всегда были высококвалифицированные специалисты и тотальная грамотность населения. Но мы все это растеряли.

Член Компартии, заведующая библиотекой Разья ТАСМАГАНБЕТОВА добавила, что попытки внедрить американскую систему образования не увенчались успехом.

- Говорить о том, что мы догоним и перегоним западное образование - смешно, - считает она. - Почему стало меньше часов уделяться таким предметам, как физкультура, трудовое воспитание, география? У нас была лучшая система образования в мире! Как вы считаете, целесообразно ли отказаться от ЕНТ и перейти к системе экзаменов?

- Если вы откроете мессенджер WhatsApp, в котором общаются учителя и родители, то увидите, что пишут сейчас об учителях, - сказала член КНПК Александра СЕРГАЗИНОВА. - Почему стал платным «Кунделик»? Почему родители должны платить за то, чтобы посмотреть оценки детей?

Представители отдела образования Костаная сообщили, что уроки труда, физкультуры, географии остались в школах в тех же объемах, а по остальным вопросам они отвечать некомпетентны.

- Что касается тестирования, то при поступлении в международные вузы его навыки необходимы, - отметила руководитель отдела воспитательной работы отдела образования Костаная Марина ДОНСКОВА. - Вопрос о платности «Кунедлика» - не в нашей компетентности, не мы разработчики этой программы. Могу сказать одно: образованию нужно помогать.

Эти ответы вызвали бурное возмущение представителей КНПК.

Проректор по научной работе и стратегическому развитию КРУ им. А. Байтурсынова Нурлан МЕДЕТОВ высказал мнение, что возврат к советской системе образования невозможен: в мире другие тенденции.

- В советское время на педагогические специальности шла элита, краснодипломники, - сказал Медетов. - После развала СССР престиж этой специальности резко упал - в частности, из-за мизерных зарплат. И в преподаватели пошли те, кто больше никуда не смог поступить. Одно время зарплаты педагогов в наших вузах, доцентов, профессоров были ниже, чем у учителей. Плюс отток выпускников в российские вузы. Гимназия им. Горького целенаправленно готовит учеников для вузов РФ, которые перехватывают наших лучших учеников еще в марте-мае.

Член КНПК, директор ТОО «Костанайшинсервис» Валерий МАНТУЛИН заявил, что большой вред казахстанскому образованию нанесли часто меняющиеся министры.

- Кроме того, практически все они прошли обучение по программе «Болашак», поэтому они - агенты влияния, - считает Мантулин. - Они получили четкое указание: угробить наше образование. Я на этом категорически настаиваю! Что касается повышения зарплаты учителям, от которой якобы зависит качество преподавания, я с этим не согласен. Учителя сельских школ получают существенные надбавки за обучение, а результаты ЕНТ у учеников сельских школ и городских - прямо противоположные.

Мнение о том, что высокие зарплаты учителей не имеют никакого отношения к качеству образования, поддержал и общественный деятель Аркадий ДЕНИСОВ.





- В нашей реальности педагоги - это самое наклоненное населения, - сказал он. - Как они будут сеять разумное, доброе, вечное, если их самих регулярно нагибают? Их заставляют подтасовывать результаты выборов, идти на другие подлоги. Совесть этих людей давно сломлена - отсюда огромные проблемы в образовании.

В общем, на встрече, как обычно, прозвучало много резких высказываний, громких слов и критики. Предложения обещали занести в протокол и направить в ЦК КНПК. Но какой будет от них толк - непонятно.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ