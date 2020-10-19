Сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области совместно с подразделением специального назначения "Кыран" одновременно пресечена деятельность двух подпольных казино в разных районах Костаная, передает zakon.kz.

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Сообщается, что для организации и проведения различных азартных игр были арендованы помещения на территории города.

Используя игровое оборудование, проводили азартные игры, допуская к игре только тех игроков, которые приобретали игральные фишки на сумму не менее 10 000 тенге, после чего заключали устное соглашение, предполагающее денежный выигрыш, - сообщили в ДЭР по Костанайской области.

В ходе осмотра были обнаружены и изъяты покерный стол, шесть столов для игры, 15 колод игральных карт, фишки, ресивер с видеозаписями, журнал и блокнот с черновыми записями о произведенных ставках, кейс с набором игральных фишек, электронный планшет марки "Samsung" и деньги.

В настоящее время проводятся следственные действия.