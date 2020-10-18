Это показало исследование Университета Твенте, в ходе которого ученые опросили 11 тысяч человек из разных стран, пишет издание "Популярная механика", передает Tengrinews.kz.

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27 процентов либо поддерживают идею романтического знакомства с роботом, либо не исключают ее полностью, однако 72 процента пока полностью против идеи подобного флирта. Самый высокий процент поддержки показали жители Нидерландов. В этой стране до 53 процентов людей совсем не против иметь роботизированного бойфренда или подругу.

Опрос также показал, что многие люди испытывают дискомфорт от присутствия роботов, которые выглядят и ведут себя как люди. Однако ученые говорят, что со временем человек "справится с этим", так как в нашей жизни появляется все больше и больше роботизированных гаджетов.

Если вернуться к процентным соотношениям, то, помимо Нидерландов, идею о романе с роботом также поддерживают в Швеции, Южной Корее, США, Южной Африке и Германии. В этих странах более 10 процентов опрошенных не против робота-партнера. Греция, Польша, Франция, Испания и Бразилия являются странами, наименее поддерживающими роботизированные отношения. Там менее чем на 10 процентов согласны с тем, что это хорошая идея.

Ученые также спрашивали людей о том, чего они ждут от развития технологий в целом. Как оказалось, во всех странах, участвующих в исследовании, люди считают, что развитие технологий, которое наблюдается сейчас, приведет к тому, что роботы будут жить среди нас. Опрос показал, что 80 процентов людей считают, что революция в области искусственного интеллекта и робототехники значительно изменит их страну в течение следующих 20 лет. Менее половины опрошенных положительно оценили это воздействие, а треть - отрицательно. Голландцы и южнокорейцы были более оптимистично настроены, в то время как французы больше всех расстраивались из-за такого будущего.