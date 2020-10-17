Министерство здравоохранения Республики Казахстан из-за эпидемиологической ситуации в стране и принимаемых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции запретило спортсменам выезд за границу, сообщает vesti.kz.

Фото: ХК "Барыс"©

"В связи с ростом заболеваемости в мире, в целях усиления контроля на границе запрещен выезд за пределы страны спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; сокращено число авирейсов с Украиной, ОАЭ, Германией и Республикой Беларусь; введено ПЦР-тестирование водителей, осуществляющих двусторонние международные грузовые перевозки при отсутствии справок", - говорится в официальном сообщении Минздрава.

Отметим, что сборная Казахстана по футболу, БК "Астана" и ХК "Барыс" проводят на выезде календарные матчи. Вероятно, по ним будет приниматься отдельное решение.