Исполняющий обязанности президента Кыргызстана премьер-министр Садыр Жапаров выступил с обращением к гражданам страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Садыр Жапаров. Фото: 24.kg

По его словам, минувшие дни стали очередным испытанием на прочность независимости, свободы, демократии, многонационального согласия и единства народов нашего прекрасного Кыргызстана.

"4 октября должны были состояться исторические выборы. Народ выбирал не просто Жогорку Кенеш, народ выбирал будущее, надежду, выбирал справедливость, говорится в заявлении. К сожалению, власть оказалась слепа к чаяниям народа. Уроки двух народных революций 2005 и 2010 годов были забыты", - сказал Жапаров.

Исполняющий обязанности президента отметил, что те, кто забывает уроки истории, обречен на ее повторение. По его словам, история преподнесла очередной урок кыргызскому народу и особенно очередной урок власти - власть всегда должна служить своему народу и принимать его выбор.

"4 октября победа народа, победа нашей молодежи была украдена и послужила толчком к началу масштабного политического кризиса", - добавил он.

Жапаров отметил, что его цель - установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией.

"Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов. Я, как никто другой, лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам. Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства", - отмечается в обращении.

Исполняющий обязанности главы государства отметил, если кто-то будет замешан в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности. По его словам, судебная реформа будет вестись не аппаратом президента, а под контролем общественности.

"Прежде всего мы поставим точку в деле о выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам, и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время. Борьба с коррупцией - это не переполненные тюрьмы, это не вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией - это понятные, простые и исполнимые законы, которые работают для всех одинаково", - сказал Садыр Жапаров.

Исполняющий обязанности президента остановился на вопросах борьбы с криминалом.

"С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах", - заявил Садыр Жапаров.

Он также отметил, что начнется новая страница истории Кыргызстана: молодежь станет активным проводником государственной политики страны.

"Именно молодежь разных возрастов и национальностей стояла 5 октября на площади Ала-Тоо, готовая отдать свою жизнь ради будущего нашей страны", - отмечается в тексте.

Он обещает равные условия для прохождения в парламент самых разных политических сил, но молодежная, национальная и гендерная квоты будут сохранены обязательно.

"Прежде всего нам необходимо стабилизировать экономическую ситуацию, восстановить доверие инвесторов и обеспечить гарантии защиты и безопасности для наших предпринимателей. Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны", - заверил Садыр Жапаров.

По его мнению, новое время требует также новых подходов в системе государственного управления.

"Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начинаем с аппарата президента и правительства", - отметил он.

"Сейчас мы должны открыто признать, что копившиеся в последнее время вопросы многие руководители просто откладывали в долгий ящик. Результатом стала неготовность системы здравоохранения к пандемии COVID-19, а также отсутствие цифровой системы предоставления государственных услуг и обучения", - подчеркнул Садыр Жапаров.

"Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а непрозрачный механизм их распределения - основой для системной коррупции в системе государственного управления. Мы начинаем ревизию по кредитам, взятым на борьбу с COVID-19. И это только верхушка айсберга. Главные задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие дни", - говорится в тексте.

Напомним, накануне президент Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.