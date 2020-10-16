Областную спецбиблиотеку для слабовидящих и незрячих планируют сделать отделом областной универсальной научной библиотеки (ОУНБ) им. Толстого. Как пояснил сегодня на брифинге в РСК руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ, еще в 2018-2019 годах читатели спецбиблиотеки обращались с просьбой о выделении более удобного помещения.





- Поступали обращения об отсутствии в библиотеке условий для проведения мероприятий, для занятий клубов по интересам, - сообщил Калмаков. - В связи с этим в целях создания благоприятных и комфортных условий для обслуживания данной категории граждан было принято решение о присоединении спецбиблиотеки к ОУНБ. Данный проект включен в Дорожную карту по оптимизации подведомственных организаций управления культуры.

Спецбиблиотека разместилась в помещении общей площадью 52 кв. м на первом этаже многоквартирного дома (переооборудованная квартира, с общим подъездом) в микрорайоне КЖБИ. Как отметил Калмаков, дом, в котором расположена библиотека, находится на удалении от автобусных остановок. Штат - 10 человек, в том числе 5 - основного профильного состава и 5 - обслуживающий персонал.

По данным на 1 сентября 2020 года, в спецбиблиотеку записаны 603 человека, книжный фонд в плоскопечатном, рельефно-точечном и электронном виде составляет 12 933 экземпляра.





По мнению руководителя управления культуры, такая оптимизация будет хорошим решением, так как "Толстовка" находится в центре города, рядом - автобусные остановки, в библиотеке есть актовый зал на 80 мест, гостиная, коворкинг-центр, необходимая аппаратура для проведения мероприятий и для занятий клубов по интересам. Для людей с ограниченными возможностями уво входной группе есть подъемник и кнопка вызова, в самом здании имеется лифт.

- Укажите источник и размер финансирования. Ведь для людей с инвалидностью по зрению нужны специальные книги со шрифтом Брайля и, как нам известно, на сегодня финансирование спецбиблиотеки составляет около 23 млн тенге в год, - спросил корреспондент «НГ».

- Сейчас принимаются меры на государственном уровне по оптимизации административных расходов, и это касается всех сфер, - ответил Калмаков. - Мы не хотим сэкономить какие-либо административные средства, мы хотим сократить административные расходы, в том числе по содержанию спецбиблиотеки, и направить эти средства на дальнейшее укрепление материально технической базы. То есть, мы считаем, что сохраненные деньги можно потратить на приобретение более широкого ассортимента литературы и так далее.

Он также сообщил, что новый отдел разместят на первом этаже "Толстовки", при входе - кабинеты справа от гардероба будут предоставлены спецбиблиотеке. И заверил: управление культуры учло мнение психологов, которые считают, что нахождение людей с инвалидностью по зрению в библиотеке им. Толстого облегчит процесс социализации.

По словам Калмакова, сокращение штата в новом отделе не предполагается, вопрос трудоустройства вспомогательного и обслуживающего персонала не стоит, по-прежнему на служебном транспорте будут возить читателей и сотрудников.





- У нас в данной ситуации мнения разделились, - сказала принявшая участие в брифинге член областного правления КФ ОО «Казахское общество слепых» Людмила ТУПИЦЫНА. - Многие хотели, чтобы нашей спецбиблиотеке выделили отдельное здание. Есть немалая категория людей, которые все-таки считают, что незрячие должны находиться отдельно от всех, в своем здании - они против присоединения к библиотеке им. Толстого.Но большинство за то, чтобы мы соединились. Я думаю, так для нас будет лучше, ведь расположение библиотеки более удобное.

- Как ранее сообщали "НГ" читатели спецбиблиотеки, они запомнили маршрут, для них восприятие мира - специфично, поэтому изменение места расположения будет иметь негативные последствия. Возле спецбиблиотеки располагается две автобусные остановки, люди с инвалидностью по зрению к ним привыкли. Как можно решить эту проблему? - спросил наш корреспондент.

- Во-первых, расположение библиотеки им. Толстого в центре делает ее более удобной для незрячих людей, во-вторых, остановки возле спецбиблиотеки располагаются дальше, чем возле библиотеки им. Толстого. В долгосрочной перспективе люди с инвалидностью привыкнут к новому маршруту. Конечно же, это будет сложно поначалу, но со временем они привыкнут, - ответил Калмаков.

Он также отметил, что о строительстве нового здания библиотеки говорить очень сложно из-за пандемии финансовых трудностей, но управление культуры сделает все возможное для создания благоприятных условий людям с инвалидностью по зрению.







