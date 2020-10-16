В субботу, 17 октября, на территории Костанайской области днём местами ожидается дождь. Ветер юго-западный 9-14, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на востоке +2 градуса, днём +14...+19, на юге +22 градуса.

В Костанае днём дождь с порывами ветра до 20 м/с. Ночью +6...+8, днём +17...+19 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- С вечера субботы в Костанайской области пройдёт холодный фронт, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВВИЧ. - В воскресенье, 18 октября, по области ночью местами осадки, низовая метель и гололёд. Ветер северо-западный с переходом на юго-западное направление 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, на севере -5, днём +5...+10, на юге +13 градусов. В Костанае переменная облачность без осадков. Ночью 0...-2, днем +8...+10 градусов.

В начале следующей недели, 19 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, местами туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, на севере -5, днём +15...+20, на юге +23 градуса.

В Костанае в понедельник ночью 0...+2, днём +16...+18 градусов.