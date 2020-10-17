Когда стартует чемпионат РК по хоккею и когда сыграет "Горняк"?
19 октября состоятся встречи "Номад" - "Алтай Торпедо", "Торпедо" - "Снежные Барсы", "Арлан" – "Бейбарыс", "Кулагер" – "Актобе", "Темиртау" – "Сарыарка", "Иртыш" – "Алматы". Рудненский "Горняк" откроет сезон дома встречами с "Номадом", которые пройдут 23-24 октября.
Фото: пресс-служба ХК «Горняк»
Как сообщила Казахстанская федерация хоккея в своем паблике ВКонтакте, в связи с введением ограничительных мер в некоторых регионах все матчи PRO HOKEI LIGASY (в будние, выходные и праздничные дни) будут начинаться в 17:00 местного времени.
Второй этап «плей-офф» начнется 13 марта 2021 года.
Ниже предоставлен календарь на четыре тура.
19 октября, Понедельник
1. «NOMAD» - «ALTAI TORPEDO»
2. «TORPEDO» - «SNEJNYE BARSY»
3. «ARLAN» - «BEIBARYS»
4. «QULAGER» - «AQTOBE»
5. «TEMIRTAY» - «SARYARQA»
6. «ERTIS» - «ALMATY»
20 октября, Вторник
7. «NOMAD» - «ALTAI TORPEDO»
8. «TORPEDO» - «SNEJNYE BARSY»
9. «ARLAN» - «BEIBARYS»
10. «QULAGER» - «AQTOBE»
11. «TEMIRTAY» - «SARYARQA»
12. «ERTIS» - «ALMATY»
23 октября, Пятница
13. «GORNAK» - «NOMAD»
14. «TORPEDO» - «ALMATY»
15. «ARLAN» - «AQTOBE»
16. «QULAGER» - «BEIBARYS»
17. «TEMIRTAY» - «ALTAI TORPEDO»
18. «ERTIS» - «SNEJNYE BARSY»
24 октября, Суббота
19. «GORNAK» - «NOMAD»
20. «TORPEDO» - «ALMATY»
21. «ARLAN» - «AQTOBE»
22. «QULAGER» - «BEIBARYS»
23. «TEMIRTAY» - «ALTAI TORPEDO»
24. «ERTIS» - «SNEJNYE BARSY»
27 октября, Вторник
25. «BEIBARYS» - «TORPEDO»
26. «AQTOBE» - «NOMAD»
27. «GORNAK» - «QULAGER»
28 октября, Среда
28. «BEIBARYS» - «TORPEDO»
29. «AQTOBE» - «NOMAD»
30. «GORNAK» - «QULAGER»
31. «SNEJNYE BARSY» - «TEMIRTAY»
32. «ALMATY» - «ARLAN»
33. «ALTAI TORPEDO» - «SARYARQA»
29 октября, Четверг
34. «SNEJNYE BARSY» - «TEMIRTAY»
35. «ALMATY» - «ARLAN»
36. «ALTAI TORPEDO» - «SARYARQA»
31 октября, Суббота
37. «AQTOBE» - «TORPEDO»
38. «BEIBARYS» - «NOMAD»
39. «GORNAK» - «ERTIS»
1 ноября, Воскресенье
40. «AQTOBE» - «TORPEDO»
41. «BEIBARYS» - «NOMAD»
42. «GORNAK» - «ERTIS»
43. «TEMIRTAY» - «QULAGER»
44. «ALMATY» - «SARYARQA»
45. «ALTAI TORPEDO» - «ARLAN»
2 ноября, Понедельник
46. «TEMIRTAY» - «QULAGER»
47. «ALMATY» - «SARYARQA»
48. «ALTAI TORPEDO» - «ARLAN»
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.