19 октября состоятся встречи "Номад" - "Алтай Торпедо", "Торпедо" - "Снежные Барсы", "Арлан" – "Бейбарыс", "Кулагер" – "Актобе", "Темиртау" – "Сарыарка", "Иртыш" – "Алматы". Рудненский "Горняк" откроет сезон дома встречами с "Номадом", которые пройдут 23-24 октября.

Фото: пресс-служба ХК «Горняк»

Как сообщила Казахстанская федерация хоккея в своем паблике ВКонтакте, в связи с введением ограничительных мер в некоторых регионах все матчи PRO HOKEI LIGASY (в будние, выходные и праздничные дни) будут начинаться в 17:00 местного времени.

Второй этап «плей-офф» начнется 13 марта 2021 года.



Ниже предоставлен календарь на четыре тура.



19 октября, Понедельник

1. «NOMAD» - «ALTAI TORPEDO»

2. «TORPEDO» - «SNEJNYE BARSY»

3. «ARLAN» - «BEIBARYS»

4. «QULAGER» - «AQTOBE»

5. «TEMIRTAY» - «SARYARQA»

6. «ERTIS» - «ALMATY»



20 октября, Вторник

7. «NOMAD» - «ALTAI TORPEDO»

8. «TORPEDO» - «SNEJNYE BARSY»

9. «ARLAN» - «BEIBARYS»

10. «QULAGER» - «AQTOBE»

11. «TEMIRTAY» - «SARYARQA»

12. «ERTIS» - «ALMATY»



23 октября, Пятница

13. «GORNAK» - «NOMAD»

14. «TORPEDO» - «ALMATY»

15. «ARLAN» - «AQTOBE»

16. «QULAGER» - «BEIBARYS»

17. «TEMIRTAY» - «ALTAI TORPEDO»

18. «ERTIS» - «SNEJNYE BARSY»



24 октября, Суббота

19. «GORNAK» - «NOMAD»

20. «TORPEDO» - «ALMATY»

21. «ARLAN» - «AQTOBE»

22. «QULAGER» - «BEIBARYS»

23. «TEMIRTAY» - «ALTAI TORPEDO»

24. «ERTIS» - «SNEJNYE BARSY»



27 октября, Вторник

25. «BEIBARYS» - «TORPEDO»

26. «AQTOBE» - «NOMAD»

27. «GORNAK» - «QULAGER»



28 октября, Среда

28. «BEIBARYS» - «TORPEDO»

29. «AQTOBE» - «NOMAD»

30. «GORNAK» - «QULAGER»

31. «SNEJNYE BARSY» - «TEMIRTAY»

32. «ALMATY» - «ARLAN»

33. «ALTAI TORPEDO» - «SARYARQA»



29 октября, Четверг

34. «SNEJNYE BARSY» - «TEMIRTAY»

35. «ALMATY» - «ARLAN»

36. «ALTAI TORPEDO» - «SARYARQA»



31 октября, Суббота

37. «AQTOBE» - «TORPEDO»

38. «BEIBARYS» - «NOMAD»

39. «GORNAK» - «ERTIS»



1 ноября, Воскресенье

40. «AQTOBE» - «TORPEDO»

41. «BEIBARYS» - «NOMAD»

42. «GORNAK» - «ERTIS»

43. «TEMIRTAY» - «QULAGER»

44. «ALMATY» - «SARYARQA»

45. «ALTAI TORPEDO» - «ARLAN»



2 ноября, Понедельник

46. «TEMIRTAY» - «QULAGER»

47. «ALMATY» - «SARYARQA»

48. «ALTAI TORPEDO» - «ARLAN»