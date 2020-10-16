Депутат мажилиса Альберт Рау попросил генерального прокурора Казахстана рассмотреть возможность ужесточения ответственности за воровство, незаконную скупку золота и золотосодержащего сырья для старателей, сообщает Sputnik.

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По словам мажилисмена, золотодобывающие компании на протяжении многих лет испытывают острые проблемы, связанные с хищением и незаконным оборотом золотосодержащего сырья.

"Особо острая ситуация сложилась в АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын" в Акмолинской области. За период с 2015 по 2020 годы, по данным предприятия, на его объектах было задержано более 32 тысяч нелегальных старателей", ‒ сообщил депутат.

Он отметил, что внесенные ранее депутатами мажилиса дополнения в законодательство по административным нарушениям, предусматривающие ответственность за незаконное проникновение на охраняемый объект (статья 506 Кодекса об административных правонарушениях), не решили проблему.

"Административный штраф 15 МРП, либо административный арест до 15 суток за незаконное проникновение на объект только частично повлияли на ситуацию, свидетельством чего являются многочисленные факты повторных проникновений нелегальных старателей на объекты предприятия", ‒ продолжил парламентарий.

Альберт Рау проинформировал, что с февраля 2019 года по август 2020 года было задержано и передано в полицию 5 722 нелегальных старателя, из них повторно ‒ 4 473. Из них к административной ответственности привлечены 3 697 человек.

Депутат попросил надзорный орган рассмотреть возможность применения более эффективных мер ответственности за повторное совершение правонарушений для незаконных старателей.