В Казахстане огромное значение придается привлечению иностранных инвестиций. Занимаются этим все - от МИД до сельского акима. Даже в определении рейтинга чиновников этот показатель занимает не последнюю роль. Но что-то пошло не так.

В последнее время от казахстанских проектов отказываются иностранные инвесторы. В течение последних трех лет казахстанский рынок покинули шесть потенциальных инвесторов, о чем в августе сообщили в МИД. В Западно-Казахстанской области приостановлена реализация проекта на $21 млн по производству травяной целлюлозы из камыша и стеблей подсолнечника. Зарубежные инвесторы передумали строить завод по производству и переработке говядины за $30 млн в Костанайской области. Замолчали и о мясоперерабатывающем комплексе за 5,3 млрд тенге, который должен был появиться в северной промышленной зоне Костаная к 2020 году. Во втором квартале 2019 года планировали запустить завод по производству гречневой крупы за 670 млн тенге мощностью 12,4 тыс. тонн в год.

По всей видимости инвестиционная привлекательность в виде рудненского колеса обозрения и саун костанайского термапарка не сработала. А сколько было подписано протоколов намерений! Тут и производство в Костанае китайских телевизоров, и российских лифтов.

Кстати, иностранные инвестиции - самый дорогой способ развития национальной экономики. Потому и договоры на привлечение таких инвестиций составляются таким образом, что по виду он выгоден нам, а на деле - инвестору. И не видно - близок другой берег или далек. Идеально было бы, чтобы наши олигархи вкладывались в казахстанскую экономику. Но нет их, все деньги в офшорах.

Да и само государство тратит бюджетные деньги не всегда с умом. Кризис, пандемия, экономика проседает во всем мире, а у нас в это время разрабатывается новый формат тестирования по казахскому языку. Или создание агенства KazAiD, которое будет помогать бедным странам. На его создание из бюджета потребуется 138 млн тенге. Одновременно с этим вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов сообщил, что за чертой бедности живет 131 тысяча семей. Заметьте - не человек, а семей. Таким образом, эту цифру надо умножить, минимум, на три.

Правительство ожидает рост ВВП в 2021 году на уровне 2,8% с увеличением до 4,6% в 2025 году. По мнению экономистов, население ощущает улучшение жизни при росте ВВП не менее 7%. Так что лучшей жизни до 2025 года мы точно не увидим. Да и как ее увидишь, если «Банки не торопятся кредитовать реальную экономику» - это из последнего послания президента.

А вот цифры, которые привел экономист Петр Своик в сентябре 2020 года, опубликованные газетой «Время». Из 13 трлн тенге объема банковских кредитов на август текущего года на всю промышленность пришлось только 13,4%, на строительство - 4,9%, а на все сельское хозяйство - 0,3%. Остальное осталось торговле и потребительскому кредитованию. Да при таком раскладе нам еще долго ждать обещанной райской жизни.