Детская с взрослым подтекстом - так называют книжную выставку, открывшуюся 15 октября в Костанайской областной библиотеке им. Толстого. Книги писателя и статьи о нем разместились на нескольких полках, но на них - все самое важное, уверяет библиотекарь, организатор выставки Татьяна ТИХОМИРОВА.

- Ее необычность в том, что она детская, хотя основные наши посетители - старше 16-ти лет, - пояснила она. - И выставку именно детского писателя во взрослой библиотеке мы организовали впервые, потому что не могли пройти мимо 100-летия Джанни Родари. Ведь он такой хитрый писатель, который ориентировался на взрослых, но писал для детей.

Собрать материал было сложно, но Татьяне удалось найти три издания самой известной сказки Родари «Приключения Чиполлино» - на выставке представлены книги 1977-го, 1989-го и 1990 годов выпуска.

Все - с красочными картинками, на которых хорошо нам знакомые сеньор Помидор, герцог Мандарин и грустный пес Мастино.

- Еще я нашла необычное мнение о писателе переводчицы с итальянского Ирины Константиновой, - рассказала Татьяна Тихомирова. - Она переводила много сказок Родари. Но самыми известными, конечно, считаются переводы Маршака, благодаря которым Родари в СССР был популярнее, чем у себя на родине.

На выставке также представлен рассказ о писателе литературоведа Сергея Курия, который считает, что единственной книгой для взрослых Родари была «Грамматика фантазии». Хотя ее прочли и многие дети.

- И наоборот - все детские книги, Родари и не только, нужно почаще перечитывать взрослым, - считает Татьяна Тихомирова. - Я, например, так и делаю, извлекая совершенно другой смысл из прочитанного. В условиях пандемии это особенно полезно, ведь мы стали другими...

Организатор выставки рассчитывала, что к дате открытия пандемия уже закончится и в честь 100-летия Джанни Родари в библиотеке проведут литературный вечер с участием психологов и актеров. Сейчас посетить выставку одновременно могут не более 5-ти человек. Но Татьяна уверяет, что даже одному все расскажет, ответит на вопросы и покажет видеообзор о биографии писателя. Сейчас его можно увидеть на сайте библиотеки.

- Сам Джанни Родари говорил, что каждая его книга - это игрушка, - объясняет Тихомирова. - А еще я очень люблю его цитату: «Взрослые часто говорят детям: "Ешьте побольше каши". А я говорю: "Читайте побольше книг". Без этой пищи тоже не вырастешь». Это очень актуальная фраза для наших дней, когда дети и взрослые практически вообще не читают. И, как не грустно признавать, но раньше троечники были грамотнее нынешних отличников...

Вернуть интерес к чтению очень помогают книжные выставки, считают в «Толстовке», поэтому готовы работать в любом формате и с любым количеством посетителей.

Выставка к 100-летию Джанни Родари продлится до 15 декабря, а после нее ожидается литературный вечер в честь 140-летия Александра Блока.