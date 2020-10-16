Суд в итальянском городе Перуджа вынес приговор бывшим должностным лицам, причастным к высылке в 2013 году из Италии в Казахстан Алмы Шалабаевой, супруги казахстанского банкира и оппозиционного политика Мухтара Аблязова, и их младшей дочери, сообщает Радио "Азаттык".

Алма Шалабаева, супруга проживающего в изгнании за рубежом бывшего банкира и оппозиционера Мухтара Аблязова, с дочерью. Архивное фото

Как сообщила 14 октября итальянская газета La Repubblica, к пяти годам лишения свободы с запретом занимать государственные должности приговорены бывший глава центральной оперативной службы государственной полиции Италии Ренато Кортезе, бывший начальник миграционного отдела римской квестуры Маурицио Импрота.

Аналогичное наказание суд назначил бывшему сотруднику оперативной службы Франческо Стампаккья, бывшему начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью Люке Армени. К четырем годам и трем с половиной годам заключения соответственно приговорены бывшие сотрудники миграционной службы Винченцо Трамма и Стефано Леони. На два с половиной года осуждена мировой судья Стафания Лаворе.

По данным издания, по делу обвинялись семь человек.

Алма Шалабаева вместе с малолетней дочерью была депортирована из Италии 31 мая 2013 года. Этому предшествовала ночная спецоперация итальянской полиции с целью ареста ее супруга Мухтара Аблязова, который успел покинуть Италию. Полиция задержала его жену и дочь, которые по постановлению мирового судьи были отправлены на самолете в Казахстан.

Позже из-за задержания и депортации Шалабаевой в Италии вспыхнул политический скандал, в связи с которым в парламенте Италии был поднят вопрос о доверии тогдашнему главе МВД Италии Анжелино Альфано. МВД Италии аннулировало свое решение о депортации Шалабаевой, прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего, а Верховный кассационный суд в июле 2014 года назвал высылку незаконной.

Спустя полгода после этой депортации Алма Шалабаева с дочерью получили разрешение на выезд из Казахстана, до этого в отношении жены Аблязова действовала подписка о невыезде. В декабре 2013 года Шалабаева вместе с дочерью выехала из Казахстана в Италию. Позже итальянские власти предоставили жене и дочери Аблязова статус беженцев. Проживающий последние 11 лет в Европе Мухтар Аблязов заявлял неоднократно, что за депортацией его жены и дочери стоят казахстанские власти.

Ряд западных изданий сообщали, что к делу об экстрадиции причастны три казахстанских дипломата – посол Казахстана в Италии Андриян Елемесов, сотрудники посольства Нурлан Хасен и Ержан Есиркепов.Нурлан Хасен в 2017 году был приговорен на родине к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе по обвинению в разглашении государственных секретов и превышении должностных полномочий. Его судили вместе с бывшим председателем КНБ Нартаем Дутбаевым, который приходится ему тестем и которому были предъявлены аналогичные обвинения (Дутбаева тогда приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, в этом году он освободился досрочно). Дело рассматривалось в закрытом режиме в военном суде. Приговор не опубликован.

Мухтар Аблязов, в конце прошлого месяца получивший во Франции политическое убежище, подвергся задержанию во Франции на минувшей неделе. Он провел два дня под стражей и был освобожден под судебный надзор. Аблязов заявил, что за этим стоит «рука Казахстана». Его адвокат Жерар Чолакян сообщил, что оппозиционному политику предъявлено обвинение в хищении 7,5 миллиарда долларов по делу, возбужденному Казахстаном.

В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил Аблязова к пожизненному заключению, признав его виновным в организации убийства в 2004 году бизнес-партнера Ержана Татишева, главы Банка ТуранАлем (позже был переименован в БТА). В 2017 году по другому процессу, проходившему в Алматы, Аблязов был заочно приговорен к 20 годам тюрьмы по делу о предполагаемых хищениях средств БТА Банка.

57-летний Мухтар Аблязов отрицает все предъявляемые ему обвинения, называя их политически мотивированными.