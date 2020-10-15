16 октября вступает в силу Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции". О том, как он будет работать, рассказали сегодня на брифинге в департаменте Агентства по противодействию коррупции.

Поправки устанавливают для госслужащих и иных лиц, принявшим на себя антикоррупционные ограничения, полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и услуги за их действия в пользу людей, предоставивших это вознаграждение. При условии, если такие действия входят в служебные полномочия указанных лиц или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям.

- Круг лиц, которым запрещено дарить подарки за действия (бездействие) в пользу дарителя, расширен лицами, занимающими ответственную госдолжность, и лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, - отметил первый заместитель руководителя департамента Данияр СМАГУЛОВ (на фото - слева). - Членам семей лиц, принимающих на себя антикоррупционные ограничения, также запрещено принимать подарки.

Получение подарка стоимостью до 2 МРП влечет административную ответственность, свыше 2 МРП - уголовную.

Ранее допускалось дарение госслужащим и членам их семей вещей стоимостью до 10 МРП (27 780 тенге - «НГ») в силу действия ст. 509 Гражданского кодекса РК. Хотя действующим законодательством уже был установлен запрет на дарение субъектам коррупции подарков любой стоимости в связи с их должностным положением.

- Вторая очень важная норма - расширен круг должностных лиц квазигосударственного сектора, являющихся субъектами коррупции, - сообщил Смагулов - Отныне работники квазигосударственных компаний, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, ответственные за отбор и реализацию проектов, финансируемых из госбюджета и Нацфонда, занимающие должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, отнесены к субъектам коррупции. То есть, они в полном объеме будут принимать на себя антикоррупционные ограничения, а также будут нести более серьезную ответственность в случае совершения коррупционных правонарушений.

Раньше госслужащим запрещалось находиться в непосредственном подчинении у близких родственников, супруга или свойственников. Теперь госслужащие также не могут иметь указанных родственников в своем непосредственном подчинении.

Предыдущие изменения в сфере борьбы с коррупцией были приняты в декабре 2019 года. Они предусматривали персональную ответственность политических госслужащих за подчиненных, осужденных по коррупционным статьям.

В соотвествии с этой нормой, в частности, подал в отставку руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков. Однако сейчас он занимает должность руководителя отдела внутренней политики в том же акимате. «НГ» попросила прокомментировать, насколько эффективна мера, которая позволяет подавшим в оставку чиновникам снова занимать высокие должности на госслужбе.

- В законе «О государственной службе», о котором идет речь, не установлен запрет на то, что начальник, чьи подчиненные провинились и совершили коррупционные преступления, не имеет права работать на госслужбе, - ответил Данияр Смагулов. - Искаков уволился именно с этой должности, соответственно, он не может работать именно в должности руководителя аппарата акима города Рудный. Он сам говорил, что хочет остаться на госслужбе. Если он оказался профессионалом, я не вижу ничего плохого в том, что он остался. Тем более, что его должность гораздо ниже той, которую он занимал.