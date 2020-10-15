Сборная Казахстана по футболу потерпела второе поражение в Лиге наций и откатилась на последнее место в группе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что повлияло на игру национальной команды против Беларуси и предопределило результат в пользу соперника.

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Главный тренер нашей сборной Михал Билек в преддверии встречи в Минске столкнулся с кадровыми проблемами. Потери во всех линиях, кроме вратарской, произошли как до предыдущей игры с Албанией, так и после нее. Чешскому специалисту пришлось обходиться без таких ключевых фигур в обороне, как Нуралы Алип, Ян Вороговский, Дмитрий Мирошниченко, Гафуржан Суюмбаев и Александр Марочкин.

В средней линии и в атаке по разным причинам из обоймы выпали: Юрий Перцух, Бауыржан Исламхан, Максим Федин и Алексей Щеткин.

В этой связи Билеку пришлось выбирать из имеющихся игроков, которых у него вместе с выздоровевшим Сергеем Малым и вызванным из резерва центральным защитником Султаном Абилгазы осталось 18.

Чех не изменил себе в выборе тактической расстановки 3-5-2, но по сравнению с предыдущим матчем против албанцев сделал три изменения, два из которых были вынужденными. Место в воротах предсказуемо занял Стас Покатилов. Трио центральных защитников составили Олжас Керимжанов, впервые примеривший капитанскую повязку в матче сборной Малый и заменивший Марочкина Темирлан Ерланов. В центре поля в опорной зоне расположился Асхат Тагыберген, а ближе к атаке - Айбол Абикен и дебютант Владислав Васильев. Исламбек Куат же остался в запасе. Фланги были отданы на откуп Тимуру Досмагамбетову (слева) и Марату Быстрову (справа). Досмагамбетов заменил Суюмбаева.



В атаке роль оттянутого форварда досталась Бахтиеру Зайнутдинову, а на позицию центрального нападающего вышел Абат Аймбетов.

Что сразу бросилось в глаза, в отличие от матча с Албанией, где подопечные Билека предпочли действовать осторожно, в Минске сборная Казахстана предстала более раскованным коллективом.

Казахстанские футболисты, памятуя о реванше, первыми начали создавать моменты и старались высоко прессинговать соперника, и не уступали ему в движении. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что белорусы проводили третий матч за семь дней. В отсутствие ряда ключевых игроков, к тому же после поражения от Грузии в матче за путевку на чемпионат Европы и ничьей с Литвой, о психологическом состоянии команды Михаила Мархеля оставалось только догадываться.

Первый тайм сложился достаточно ровно. Команде Билека в ряде эпизодов, благодаря численному преимуществу, удавалось потревожить хозяев после подборов у штрафной Александра Гутора и даже теряя мяч, не выпускать белорусов с их половины поля. Неплохо смотрелся дебютант Васильев из брестского "Руха", который в свое время входил в расширенный список кандидатов в сборную Беларуси, но все же уроженец Караганды выбрал Казахстан.

Несмотря на вполне добротный футбол в исполнении нашей команды и местами владение инициативой, ключевой момент в первой половине остался за хозяевами. Оборона сборной Казахстана в эпизоде, произошедшем на 36-й минуте, позволила белорусам непростительно много. Сначала Роман Юзепчук протащил мяч по флангу без какого-либо противодействия Досмагамбетова, после чего одним пасом нашел перед штрафной неприкрытого Игоря Стасевича, который снабдил ассистом одинокого Евгения Яблонского и тот переиграл Покатилова. Здесь налицо несогласованность между линиями при пассивном действии на фланге, при этом белорусы все делали без борьбы, хотя находились в окружении наших футболистов.

Значительный отрезок второго тайма остался за сборной Казахстана. В атаке стало больше осмысленных действий, что привело к ряду опасных моментов - просто разительный контраст по сравнению с матчем против Албании, где все ограничилось несколькими полумоментами и робкими попытками создать что-либо впереди. Стоит отметить, что с выходом Куата и Айбара Жаксылыкова удалось улучшить игру в центре поля и в нападении.

К сожалению, команде Билека не удалось трансформировать преимущество в гол, который явно напрашивался минуты до 75-й, до 80-й моменты были у Зайнутдинова, Тагыбергена и Досмагамбетова. Затем инициатива полностью перешла к хозяевам. В заключительном отрезке матча у команды Билека уже не получалось столь прагматично и выверенно строить позиционные атаки, даже не удалось устроить финальный навал. Видимо, сказались усталость и давление соперника, что вылилось в большое количество брака в передачах. Это и предшествовало второму голу в ворота Покатилова на 93-й минуте, который, по сути, уже ничего не решал. Образцовую контратаку завершил Юзепчук.

Встреча оставила двоякое впечатление. Казалось, что сборная Казахстана наиграла на ничью, что подтверждается статистикой - почти равное количество ударов в створ ворот (четыре у белорусов и три у казахстанцев), по владению мячом гости превзошли хозяев - 56 процентов против 44, порой трансформируя это в напряжение у ворот Гутора, но в главном подопечные Билека уступили сопернику, который свои возможности реализовал и впервые за два года одержал домашнюю победу.

Касаясь персоналий, отдельно стоит отметить Тагыбергена. Полузащитник "Кайсара" проделал огромный объем работы, наряду с прямыми обязанностями в опорной зоне, создавал моменты у ворот соперника и поддерживал атаку из глубины. Он был признан лучшим в составе сборной Казахстана в этом матче.

Таким образом, Казахстан во второй раз проиграли Беларуси, которая с семью очками вышла на первое место в группе. Команда Билека с четырьмя баллами теперь замыкает квартет номер четыре дивизиона C.

В другом матче этой группы сборная Литвы сыграла дома вничью с командой Албании со счетом 0:0. Соперники делят второе-третье места в таблице, набрав по пять очков в четырех встречах.

Матч пятого тура Албания - Казахстан состоится на выезде 15 ноября, а заключительная домашняя встреча против литовцев пройдет 18 числа.