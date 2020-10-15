Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Об этом говорится в обращении к народу страны, опубликованном на сайте президента, передает Tengrinews.kz.

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"Дорогие соотечественники! Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны - Бишкеке остается напряженной. Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав gравительства, я подписал указы Президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность.

К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - говорится в обращении Жээнбекова.

"Дорогие мои соотечественники! Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе. Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле!", - добавил он.

5 октября в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

9 октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.