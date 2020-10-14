По прогнозу синоптиков, в четверг, 15 октября, на территории Костанайской области малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, местами -2 градуса. Днём +17...+20.

Фото Георгия ГОВОРОВА



В Костанае в четверг без осадков. Ночью столбики термометров покажут +2...+4, днём +18...+20 градусов.

В пятницу, 16 октября, по области переменная облачность, на севере региона небольшие дожди. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +2...+7, на юге -2 градуса, днём +18...+23 градусов.

В Костанае 16 октября без осадков. Ночью +3...+5, днём +18...+20 градусов.

- В субботу, 17 октября, облачно, днём местами дождь, ночью местами, а днём на всей территории области возможны дожди, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ночью в субботу по области +5...+10, днём +10...+15, на юге +18 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западное направление 9-14, местами 15-20 м/с. В Костанае утром и днём дожди, ночью +7...+9, днём +13...+15 градусов.