О завершении первой четверти, которая для многих школьников прошла в онлайн-формате, рассказала сегодня, 14 октября, на брифинге руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА.

В штатном режиме сейчас работают 337 из 494-х школ региона. 22 000 школьников из более чем 110 000 приходят на уроки, остальные учатся дистанционно. Для учеников начального звена есть дежурные группы с наполняемостью классов до 15 человек.

- Около 63 000 детей (57%) обучаются в онлайн-формате, - пояснила Байменова. – Обучение проходит с использованием образовательных платформ Mektep Online и "Кунделик". Был проведен анализ использования платформ в разрезе каждой школы и даны рекомендации по использованию только одной платформы в классе.

В 2020 году на текущий и капитальный ремонты 133-х организаций образования выделили более 11 млрд тенге. В 2021 году на ремонт 115 объектов образования планируют выделить около 15 млрд тенге. Пока составлен предварительный список объектов, нуждающихся в ремонте, но он будет корректироваться с учетом утверждения бюджета.

На вопросы журналистов и родителей руководитель управления отвечала, что дистанционное обучение – вынужденная мера, которая позволяет защитить детей от заболевания коронавирусной инфекцией. Один из вопросов касался неэффективной работы платформы Mektep Online, которая допускает задания с ошибками.

- Действительно, поначалу было много нареканий по поводу работы платформы Mektep Online, - признала Байменова. Но добавила: – Я не соглашусь, что абсолютно все задания этой платформы некорректные. Да, они есть, на что мы регулярно указываем разработчикам, они устраняют все недочеты. Я лично захожу на эту платформу и оцениваю ее работу. На сегодня это одна из самых эффективных платформ.

На вопрос корреспондента «НГ» по поводу жалоб родителей на плохой доступ к Интернету и невозможность задать вопрос учителю и или получить разъяснения по заданию, Байменова ответила, что в городских школах проблем с Интернетом нет.

- Иногда поступают жалобы на плохой Интернет в сельских школах, но там, в основном, все дети учатся в штатном режиме, - пояснила она. – Если учитель не выходит на связь с учеником, то родители могут обратиться в управление образования. На нашем сайте указаны все номера телефонов, есть также номер моего сотового телефона. Можно писать на WhasApp. Есть вопросы решаемые и нерешаемые, но ни один из них не остается без ответа.

По поводу обучения во второй четверти Байменова заметила, что только в случае улучшения эпидемиологической ситуации школьники смогут перейти в штатный режим.

СОР и СОЧ в школах области в этом году также пройдут с применением дистанционных технологий, но не более трех в один день, как и было раньше. СОР проведут с 5-го по 15 октября, СОЧ - с 28 октября.