Автор скульптуры "Тобольский мыслитель" Егор КИСЛИЦЫН сообщил "НГ" сегодня, 14 октября, что забрал свою работу обратно в мастерскую.

Фото из архива "НГ"

Больше года назад, накануне Дня города, скульптуру разместили в пешеходной зоне пр. Аль-Фараби - между облпрокуратурой и почтамтом.

Но недавно ставшая привычной для горожан достопримечательность исчезла.

- На День города власти просили меня поставить скульптуру - как на выставку. Я согласился на неделю установить её в центре Костаная, - рассказал "НГ" Кислицын. - Потом мне позвонили из акимата, сказали, что людям нравится, и попросили оставить на месяц. Зимой я не стал её трогать. Прошло больше года, я забрал скульптуру обратно, мне власти помогли вывезти, пригнали спецтехнику. Пока он стоит возле мастерской. От акимата поступали разные ценовые предложения - от 1,5 млн до 3 млн тенге. Я не против продажи. Но толком со мной никто не связывался и выкупать скульптуру не стали.

В акимате Костаная комментировать ситуацию устно отказались, предложив отправить запрос.

О том, что скульптура теперь стоит на газоне возле частного дома по пр. Абая, сообщила на своей странице в Instagram жительница Костаная Ольга МАРТЕНС.

Кадр из видео Ольги МАРТЕНС



- Вчера утром отводила ребёнка в школу по пр. Абая, - рассказывает Ольга Мартенс на видеозаписи, опубликованной 13 октября. - Наш мыслитель, который долго стоял в центре, просто стоит в ёлках возле жилых домов. Я сначала подумала, что, может, это двойник, но потом в центре не нашла оригинала.

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