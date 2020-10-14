"Выдал себя за желтоксановца": чиновник ответил на обвинения
Tengrinews.kz
Председателя Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Адилбека Кабаева обвинили во "лжи". Он якобы выдавал себя за участника событий 17-18 декабря 1986 года на площади в Алматы. Чиновник лично прокомментировали ситуацию корреспонденту Tengrinews.kz.
Адилбек Кабаев /Фото:primeminister.kz
Публикация о "лжи" появилась на странице в Facebook писателя Каната Тасибекова, занимающегося популяризацией казахского языка.
"Чиновник высокого ранга Адилбек Кабаев на днях опубликовал пост, в котором пытался выдать себя за протестанта со знаменитой фотографии Желтоксана", - написал на своей странице Канат Тасибеков.
Он процитировал пост чиновника в переводе с казахского языка:
"Одним из требований Желтоксана был языковой вопрос. Сегодня я встречался с Курмангазы Рахметовым - президентом общественных фондов "Истинный Желтоксан" и "Духовное возрождение", моим коллегой, с которым в декабрьском восстании мы боролись плечом к плечу. В качестве радетеля языка он пришел выразить свою поддержку работе Комитета языка и "Оплотам (крепостям) языка".
Вспомнили и студеные дни Желтоксана. Оказалось, что в дни декабрьского восстания мы стояли рядом (на фото ниже). Будьте здоровы, герои в окровавленных рубашках, поставившие в декабре высоко интересы народа".
Тасибеков добавил, что на уточняющие вопросы в комментариях чиновник ответил прямо: парень, выделенный из общего фото, - это он.
"Однако парнем со знаменитой фотографии является не он, а Сабыр Шынасилов. И я писал об этом в 2016 году. Сразу после прочтения поста я сконтактировал Сабыра с чиновником, который после их переписки свой пост удалил…
Скоро годовщина Желтоксана, и я думаю, что это не первый и не последний из "детей лейтенанта Шмидта". Но то, что так поступает главный по казахскому языку в стране чиновник, меня очень возмутило, и вчера я написал пост на казахском языке, в котором попросил его объясниться. Но время идет, а чиновник молчит", - добавил Тасибеков.
После обсуждения инцидента в соцсетях председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Казахстана Адилбек Кабаев решил прокомментировать ситуацию.
"Я бы хотел выразить свое мнение по поводу статьи господина Каната Тасыбекова, которого я уважаю как человека и ценю его профессиональную деятельность. Во-первых, я не видел его поста в социальных сетях. Это единственная причина, по которой я не ответил.
Во-вторых, в этот же день я позвонил Сабыру Шинасилову и поговорил с ним. Он сказал, что узнал себя на фотографии и что у него есть доказательства. Сабыр Шинасилов также отметил, что другие люди также упоминали его на фотографии. Я ответил ему, что спорить не собираюсь и не хочу показывать себя героем.
"Если вы узнали себя на этой фотографии, хорошо, пусть будет по-вашему", - сказал я. В то время у нас была одна цель. И говорить о фотографии не имеет никакого смысла. Сабир сказал мне: "Спасибо, не расстраивайтесь". Таким образом два собеседника поняли друг друга. Так что я не думаю, что здесь есть какое-то недопонимание", - ответил корреспонденту Tengrinews.kz Адилбек Кабаев.
Стоит отметить, что Адилбек Кабаев возглавил Комитет языковой политики Минкультуры и спорта 8 сентября.
Напомним, волнения 17-18 декабря 1986 года в Алматы начались из-за решения генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности руководителя Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина. По опубликованным данным, в столкновениях с милицией и армейскими подразделениями пострадали более 1700 человек, правоохранительными органами были задержаны 8500 участников митинга.
16 декабря 1991 года, ровно через пять лет после событий Желтоксана, Казахстан провозгласил независимость.
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