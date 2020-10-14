Председателя Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Адилбека Кабаева обвинили во "лжи". Он якобы выдавал себя за участника событий 17-18 декабря 1986 года на площади в Алматы. Чиновник лично прокомментировали ситуацию корреспонденту Tengrinews.kz.

Адилбек Кабаев /Фото:primeminister.kz

Публикация о "лжи" появилась на странице в Facebook писателя Каната Тасибекова, занимающегося популяризацией казахского языка.

"Чиновник высокого ранга Адилбек Кабаев на днях опубликовал пост, в котором пытался выдать себя за протестанта со знаменитой фотографии Желтоксана", - написал на своей странице Канат Тасибеков.

Он процитировал пост чиновника в переводе с казахского языка:

"Одним из требований Желтоксана был языковой вопрос. Сегодня я встречался с Курмангазы Рахметовым - президентом общественных фондов "Истинный Желтоксан" и "Духовное возрождение", моим коллегой, с которым в декабрьском восстании мы боролись плечом к плечу. В качестве радетеля языка он пришел выразить свою поддержку работе Комитета языка и "Оплотам (крепостям) языка". Вспомнили и студеные дни Желтоксана. Оказалось, что в дни декабрьского восстания мы стояли рядом (на фото ниже). Будьте здоровы, герои в окровавленных рубашках, поставившие в декабре высоко интересы народа".

Тасибеков добавил, что на уточняющие вопросы в комментариях чиновник ответил прямо: парень, выделенный из общего фото, - это он.

"Однако парнем со знаменитой фотографии является не он, а Сабыр Шынасилов. И я писал об этом в 2016 году. Сразу после прочтения поста я сконтактировал Сабыра с чиновником, который после их переписки свой пост удалил… Скоро годовщина Желтоксана, и я думаю, что это не первый и не последний из "детей лейтенанта Шмидта". Но то, что так поступает главный по казахскому языку в стране чиновник, меня очень возмутило, и вчера я написал пост на казахском языке, в котором попросил его объясниться. Но время идет, а чиновник молчит", - добавил Тасибеков.

После обсуждения инцидента в соцсетях председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Казахстана Адилбек Кабаев решил прокомментировать ситуацию.

"Я бы хотел выразить свое мнение по поводу статьи господина Каната Тасыбекова, которого я уважаю как человека и ценю его профессиональную деятельность. Во-первых, я не видел его поста в социальных сетях. Это единственная причина, по которой я не ответил. Во-вторых, в этот же день я позвонил Сабыру Шинасилову и поговорил с ним. Он сказал, что узнал себя на фотографии и что у него есть доказательства. Сабыр Шинасилов также отметил, что другие люди также упоминали его на фотографии. Я ответил ему, что спорить не собираюсь и не хочу показывать себя героем. "Если вы узнали себя на этой фотографии, хорошо, пусть будет по-вашему", - сказал я. В то время у нас была одна цель. И говорить о фотографии не имеет никакого смысла. Сабир сказал мне: "Спасибо, не расстраивайтесь". Таким образом два собеседника поняли друг друга. Так что я не думаю, что здесь есть какое-то недопонимание", - ответил корреспонденту Tengrinews.kz Адилбек Кабаев.

Стоит отметить, что Адилбек Кабаев возглавил Комитет языковой политики Минкультуры и спорта 8 сентября.

Напомним, волнения 17-18 декабря 1986 года в Алматы начались из-за решения генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности руководителя Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина. По опубликованным данным, в столкновениях с милицией и армейскими подразделениями пострадали более 1700 человек, правоохранительными органами были задержаны 8500 участников митинга.

16 декабря 1991 года, ровно через пять лет после событий Желтоксана, Казахстан провозгласил независимость.