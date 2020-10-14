На прошлой неделе лента новостей в Facebook раз двадцать выдавала мне фото победителей нуротановских праймериз. Да и до этого соцсети пестрели снимками его участников, которые проводили встречи в разных коллективах. К самой кампании, которую один из коллег метко назвал имитацией имитации, я отношусь скорее равнодушно. Абсолютно не верю в эту игру в социальный партийный лифт и искренне не понимаю, зачем, например, успешным предпринимателям она нужна. Да бог с ней.

Меня другое задело. Стоят во время фотосъемки люди, в масках, конечно, но практически плечом к плечу, игнорируя социальную дистанцию. И ничего. Это можно. И встречи, повторюсь, они проводили. Значит, тоже можно. Причем можно считать, что на государственном уровне - нуротановская же агиткампания, недаром о ходе ее и результатах извещало управление внутренней политики.

В связи с этим у меня вопрос: а почему тогда журналистам сегодня нельзя нормально работать на разного рода совещаниях, брифингах? В Региональной службе коммуникаций встречи только онлайн. Практику очных встреч, когда пресса в масках и на безопасном расстоянии, извели. Но это полбеды. Прямые коммуникации с исполнительной властью вообще сошли на нет. Они отсутствуют в том числе онлайн - с марта даже в режиме видеоконференций журналисты не бывают ни на каких совещаниях, встречах, приемах иностранных делегаций. В натуре все это есть. И цифровизация у нас, говорят, есть. А коммуникаций нет.

С судами, замечу, они имеются, и вполне эффективные на электронных платформах. Антикор проводит живые встречи с соблюдением санитарных требований. А вот акиматы предпочитают со СМИ общаться лишь посредством пресс-релизов. Такая удаленка в квадрате, через посредников. В пресс-службы камня не кину, сотрудники стараются. Но пережеванное ими для профессионального журналиста совершенно не вкусно. Безусловно, с аппаратного совещания горячий репортаж не напишешь, но поводов информационных там бывало предостаточно. И главное - у корреспондента была возможность самому эти поводы из массива докладов и выступлений вытаскивать, а не вестись, как собачка на поводке, за чужим выбором.

В режиме немого кино для костанайцев прошел даже сентябрьский визит президента. Местная пресса допущена на него не была, хотя именно она способна привязать республиканские планы и оценки к реалиям региона. Брифинга по итогам не собирали. На сайте Акорды повис безликий пресс-релиз. В массовом сознании только и задержалось, что перед приездом Токаева в Костанае появились пальмы в кадках. Зачем приезжал, что бизнесу говорил - бог весть. Узун-кулак донес, что один из директоров аграрных ТОО, стоя в колосьях, шибко все хвалил главе государства. А недавно Интернет процитировал президента: «Село возрождается, жизнь фермеров улучшается». Всех поздравляем.

Речь сейчас не о цеховых обидах СМИ, а о многомесячном снижении уровня информированности общества. Основные новости - либо криминал, либо коррупция, либо коронавирус. Ковид когда-то да пройдет, а привычку власти под любым предлогом игнорировать прессу вылечить будет трудно.