Хоккейный клуб из Нур-Султана дождался окончания режима самоизоляции, в который игроки, тренеры и сотрудники «Барыса» вынужденно ушли во второй половине сентября. Первым для казахстанской команды матчем после двухнедельного перерыва стала встреча с питерским СКА.

Фото с сайта prosports.kz

Эта команда также столкнулась с коронавирусом, из-за чего часто меняла тренеров и заявляла на матчи молодежный состав. Поэтому букмекеры не решились сделать из СКА фаворита игры в Нур-Султане. К примеру, букмекерская контора Pin up давала меньший коэффициент на победу хозяев.

Герой Карлссон

Матч в Казахстане действительно получился непростым, хотя «Барыс» и одержал победу. Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса В течение четырех минут Антон Сагадеев и Даррен Диц отметились по заброшенной шайбе и помогли «Барысу» получить комфортный перевес в счете. Однако в середине второго периода СКА одну шайбу отыграл – отличился Иван Морозов. «Барыс» много атаковал, но ни во втором, ни в третьем периодах взятием ворот отметиться не смог. А СКА повезло – на четвертой минуте третьего игрового отрезка Евгений Тимкин поразил ворота Хенрика Карлссона.

В овертайме команды шайб не забросили, и, в итоге, победителя пришлось выявлять в серии буллитов. Там себя во всей красе проявил Карлссон, который еще по ходу матча отметился несколькими эффектными сэйвами. Как сообщил официальный сайт КХЛ, в десятке лучших спасений недели сэйв в исполнении Карлссона занял пятое место. «Барыс» одержал победу в серии буллитов и отправился в Екатеринбург.

Перед матчем оказалось, что против «Автомобилиста» не смогут сыграть Линус Виделль и Егор Шалапов. Известный Александр Олейник объяснил это тем, что медицинский департамент КХЛ запретил им выход на лед. По приезду в Екатеринбург, видимо, у обоих игроков обнаружили коронавирус, хотя перед вылетом их результаты были отрицательными. Также в этой встрече не сыграли Павел Акользин и Алихан Асетов.

В итоге, в усеченном составе команда Юрия Михайлиса не справилась с хозяевами. Уже к пятой минуте встречи «Автомобилист» вел со счетом 2:0. Впрочем, на первый перерыв «Автомобилист» ушел, ведя в счете с разницей в одну шайбу. Гол в активе Романа Старченко, который реализовал численное преимущество. За оставшиеся сорок минут соперники обменялись шайбами. Итоговый счет – 3:2 в пользу «Автомобилиста». Это первое поражение казахстанской команды после выхода из карантина.

Что с бюджетом?

В Казахстане назрели крупные изменения. Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана» был ликвидирован в октябре. Его генеральный директор Аскар Баталов рассказал журналистам, что все права и обязательства переходят к фонду Samruk-Kazyna Trust, который станет новым учредителем спортивных клубов. Баталов объяснил, что эти изменения связаны с тем, чтобы исключить дополнительные затраты на содержание административно-управленческого персонала.

Он успокоил болельщиков, заявив, что государственная поддержка спорта продолжится. Напомним, что ППСК «Астана» включал в себя ряд профессиональных команд, среди которых был и «Барыс». Аскар Баталов подчеркнул, что все клубы продолжат свою деятельность и будут финансироваться напрямую из фонда Samruk-Kazyna Trust.

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