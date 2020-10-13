Такая норма предусмотрена новыми правилами содержания сельскохозяйственных животных, которые принял областной маслихат. Правила вступают в силу 16 октября 2020 года.

В Камыстинском районе полицейские искали корову двое суток /Фото пресс-службы ДП

"Теперь полиция имеет право привлекать к административной ответственности владельцев скота за нарушения правил выпаса. Санкция ст.408 Административного кодекса РК предусматривает штраф в размере до 3 МРП", - пояснили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Как отмечает начальник управления криминальной полиции ДП Мейрам БАЗАРБАЕВ, большинство краж скота совершается с вольного выпаса. С начала года полиция вернула ушедший скот 114 хозяевам. За этот период зарегистрировано 145 фактов краж скота - на треть меньше, чем в прошлом году.

Недавно в Камыстинском районе полиция двое суток искала корову, стоимость которой хозяйка оценила в 300 тысяч тенге. Буренка паслась на выпасе без присмотра.

- Была создана поисковая группа, на поиски потрачено почти двое суток, - сообщил начальник отдела полиции Камыстинского района Ерлан МУСИН. - Если бы владельцы клеймили и таврировали домашних животных и не оставляли их без присмотра, таких ситуаций было бы в разы меньше.

Согласно новым правилам, беспризорные животные будут помещаться в специальные карды, находящиеся в каждом сельском округе.