Казахстанцы получили возможность оформить согласие или отказ от посмертного донорства на портале электронного правительства eGov.kz, сообщает Sputnik.

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По информации пресс-службы АО "Национальные информационные технологии", теперь казахстанцам доступна онлайн-функция по предоставлению согласия или отказа на пожертвование тканей или органов для трансплантации.

Чтобы оформить согласие или отказ, необходимо авторизоваться через ЭЦП или одноразовый пароль, выбрать услугу "Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации" в разделе "Здравоохранение".

Затем необходимо выбрать тип заявления: "Регистрация отзыва на согласие" либо "Регистрация согласия".

"В мае были внесены поправки в закон, который получил большой отклик среди населения. Учитывая обратную связь, полученную от населения, была разработана услуга, позволяющая оформить согласие или отказ на изъятие органов. Ранее для этого нужно было обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, и написать заявление, сейчас – не выходя из дома", – сказал председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов.

Если пользователь регистрирует согласие на трансплантацию, у него есть возможность выбрать определенные органы для донорства, которые необходимо указать при подаче заявления.

Принятый парламентом в июне этого года Кодекс о здоровье вызвал большой резонанс в обществе. При обсуждении Кодекса о здоровье поступило более тысячи поправок. Наибольший резонанс в обществе вызвали нормы об обязательной вакцинации детей и посмертном донорстве.

Седьмого июля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Кодекс о здоровье регламентирует, что каждый казахстанец, не запретивший при жизни изъятия своих органов, после смерти рассматривается в качестве потенциального донора.

В случаях, если человек не успел оставить согласие или отказ, то такое решение об изъятии органов могут принять супруг или супруга, в случае их отсутствия, один из близких родственников.