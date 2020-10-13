Президент Кыргызстана заявил, что во время беспорядков в Бишкеке приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь. Возможно ли такое решение для главы государства в Казахстане? Да. Лучше потерять свою резиденцию, чем отвечать за убийство людей.

Да. Народ имеет право бороться с фальсификацией на выборах даже таким способом.

Нет. Власть должна применять силу к нарушителям порядка, если слова не действуют.

Нет. В Казахстане нет предпосылок к таким социальным взрывам.

