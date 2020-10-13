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Осенние каникулы для школьников продлили в Казахстане

Tengrinews.kz

13 октября 2020, 14:28 |  Государство

В Казахстане увеличили количество дней осенних каникул для школьников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Фото:elements.envato.com

"Осенние каникулы для школьников составляют 10 дней и продлятся с 5 по 14 ноября включительно", - говорится в сообщении.

В прошлые годы осенние каникулы обычно длились календарную неделю и начинались раньше - в конце октября.

Таким образом, первая учебная четверть для школьников была продлена на одну неделю, а вторая четверть сократится на несколько дней за счет переноса и продления каникул.