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Осенние каникулы для школьников продлили в Казахстане
Tengrinews.kz
13 октября 2020, 14:28 | Государство
В Казахстане увеличили количество дней осенних каникул для школьников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
Фото:elements.envato.com
"Осенние каникулы для школьников составляют 10 дней и продлятся с 5 по 14 ноября включительно", - говорится в сообщении.
В прошлые годы осенние каникулы обычно длились календарную неделю и начинались раньше - в конце октября.
Таким образом, первая учебная четверть для школьников была продлена на одну неделю, а вторая четверть сократится на несколько дней за счет переноса и продления каникул.
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