Министр энергетики РК подписал приказ от 7 октября 2020 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передает zakon.kz.

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В целях охраны окружающей среды введен запрет сроком на три года на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа через таможенный пост "Алаколь" таможни "Достык" Департамента государственных доходов по Алматинской области, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 октября).