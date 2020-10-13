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Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа ввели в Казахстане
zakon.kz
13 октября 2020, 12:29 | Государство
Министр энергетики РК подписал приказ от 7 октября 2020 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передает zakon.kz.
Фото : Lada.kz
В целях охраны окружающей среды введен запрет сроком на три года на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа через таможенный пост "Алаколь" таможни "Достык" Департамента государственных доходов по Алматинской области, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 октября).
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