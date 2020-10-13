Председатель Национального банка Ерболат Досаев сообщил, что рост цен на продукты замедлился в августе, а на непродовольственные товары остался на прежнем уровне, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В сентябре годовая инфляция сохранилась на уровне семи процентов. Годовой рост цен на продовольственные товары незначительно замедлился до 10,8 с 10,9 процента в августе. Наблюдалось замедление темпов роста цен на мясную и молочную продукцию, яйца. Годовой рост цен на непродовольственные товары сохранился на уровне 5,5 процента, на платные услуги – ускорился с 3,4 в августе до 3,6 процента в сентябре на фоне роста тарифов на электроэнергию и услуги образования", - сообщил Досаев на заседании правительства.

Он рассказал, что Нацбанк проводил опрос домохозяйств по инфляционным ожиданиям за сентябрь.

"Краткосрочные и долгосрочные оценки перспектив развития стали более позитивными. Оценки текущего и будущего материального положения домохозяйств улучшились по сравнению с июлем-августом. Инфляционные ожидания в сентябре снизились до 6,5 против 6,9 процента месяцем ранее. Также уменьшились прямые оценки воспринимаемого и ожидаемого роста цен. Меньше респондентов по сравнению с августом отметили рост цен на продукты питания, больше - на непродовольственные товары и услуги", - отметил он.