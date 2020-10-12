Факт был выявлен в ходе рейда санитарных врачей, который прошел в эти выходные дни. По сообщению пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, правила карантина нарушили кальянные "Облака" и "Baker Street", а также караоке-бар "Jon Snow".

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Работа таких заведений по прежнему под запретом в связи с угрозой распространения коронавируса.

Кроме того, в Мендыкаринском районе в двух магазинах продавцы работали без масок и перчаток.

- В ходе совместных рейдовых мероприятий в составе за выходные дни 10-11 октября проверены 236 объектов, из них в пяти выявлены нарушения карантинных и противоэпидемических требований, - отметили в пресс-службе ДККБТУ. - По нарушениям материалы находятся на рассмотрении для принятия процессуального решения. В Лисаковске, где с нарушением товарного соседства была проведена ярмарка, на месте организована разъяснительная работа с вручением памяток.

На 9 октября по результатам рассмотрения административных материалов составлены 1 327 протоколов, наложены 880 штрафов на сумму более 62 млн тенге.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в Костанайской области в рамках карантинных мер наблюдает 91 мониторинговая группа.