Сообщение о том, что горит жилой дом в г. Тобыл по ул. Парковая, 30 поступило на пульт связи ПЧ-10 в субботу, 10 октября, в 07:40. Как сообщили сегодня в ДЧС Костанайской области, первый пожарный расчет к месту вызова прибыл через 7 минут - в 07:48.

"Пожарные Костанайского района приступили к тушению огня. Открытым пламенем горел жилой дом. Огонь стремительно набирал силу и грозил перекинуться на жилые строения соседнего участка", - отметили в ведомстве.

В 08:03 на помощь прибыли сотрудники СПЧ-2 Костаная. Общими усилиями пожар локализовали в 08:21. После чего пожарные приступили к проливке водой и разбору горящих конструкций. Полностью потушить огонь на площади почти 80 кв. м удалось в 08:52.

По предварительной версии, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки под натяжным потолком в зале.

В ликвидации огня участвовали 12 сотрудников и 3 единицы АЦ-40 службы пожаротушения ДЧС Костанайской области.

Фото ДЧС