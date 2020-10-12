Сообщение о пропаже мужчины 1947 г. р. на территории Ломоносовского сельского округа спасатели Мендыкаринского района получили в воскресенье, 11 октября, в 18.55.

Фото предоставлено ДЧС

Как сообщили в ДЧС Костанайской области, в этот день двое жителей с. Жамбыл Костанайского района в пятом часу вечера приехали в соседний район собирать грибы.

"Остановились вблизи с. Коктерек. Оставили машину и разбрелись в разных направлениях. Договорились встреться через час-полтора возле автомашины, - сообщили в ведомстве. - В назначенное время один из них, 73-летний пенсионер, не подошел. Подождав еще некоторое время, второй грибник встревожился его отсутствием и решил позвать на помощь спасателей и сотрудников полиции".

На поиски выехали 5 спасателей на автомобиле "Нива", а также 10 сотрудников полиции на трех машинах.

"В наступившей темноте пожилой человек потерял ориентир и углубился в лес. Спустя время он оказался на открытой поляне, а затем ему удалось выйти на дорогу", - говорится в сообщении.

В 20.35 грибника нашли в 5 км от села Коктерек. Мужчина увидел световые сигналы и услышал крики искавших его спасителей.