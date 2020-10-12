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Выздоровели: 27 676 (+58) Умерли: 367 (+2)
КВИ в Костанайской области
Заболели: 3 519 (+4: Костанайский р-н - 2, Костанай - 1, Мендыкаринский р-н - 1). Выздоровели: 2 935 (+0). Умерли: 20 (+1 с 28.09 по 04.10)
На 13 часов останутся без холодной воды жители и соцобъекты и аэропорт в микрорайоне Костаная
12 октября 2020, 11:39 | ЖКХ
Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", во вторник, 13 октября, с 09.00 часов до 22.00, в связи с переподключением абонентов на сетях водоснабжения микрорайона Аэропорт будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам.
Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/
Жилые дома:
микрорайон Аэропорт.
Социальные объекты:
ул. Герасимова 4 «Средняя школа №29»,
ул. Герасимова 2 «Костанай» спортивно-развлекательный комплекс;
ул. Уральская, 39 Костанай международный аэропорт.
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства.
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