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На 13 часов останутся без холодной воды жители и соцобъекты и аэропорт в микрорайоне Костаная

12 октября 2020, 11:39 |  ЖКХ

Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", во вторник, 13 октября, с 09.00 часов до 22.00, в связи с переподключением абонентов на сетях водоснабжения микрорайона Аэропорт будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам.

Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/

Жилые дома:

микрорайон Аэропорт.

Социальные объекты:

ул. Герасимова 4 «Средняя школа №29»,

ул. Герасимова 2 «Костанай» спортивно-развлекательный комплекс;

ул. Уральская, 39 Костанай международный аэропорт.

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства.