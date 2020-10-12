Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН вечером 9 октября проинспектировал состояние надземного перехода по пр. Назарбаева, в районе ТРЦ «Kostanay Plaza». По мнению чиновника, костанайцы сами не берегут свои жизни и переходят дорогу в неположенном месте. А лифты в переходе, предназначенные для инвалидов, пенсионеров и беременных, повредили вандалы.

- Когда лифт, точнее - грузоподъёмник, запускали, он прошёл испытания, но позже произошло короткое замыкание и он встал, - сообщил журналистам Мусин. – Мы его привели в соответствие, обслуживающая организация ТОО «Арон-2019» занимается обслуживанием лифтов. После последнего инцидента выяснилось, что жители нашего города оторвали кнопку грузоподъёмника, поэтому он встал. Меня больше всего пугает поведение наших жильцов. Я не думаю, что это сделали инвалиды или женщины с детьми. Скорее всего, это были люди, для которых этот грузоподъёмник вовсе не предназначался.

Вандалы также повредили ограду, ведущую к переходу: отломали металлические наконечники в форме шара.

Но это не единственная проблема перехода. Ранее читатели «НГ» присылали видео о том, как во время дождя верхний этаж заливала вода. По словам Мусина, это результат ошибки проектировщиков. Сейчас жалюзи для вентиляции, через которые лилась вода, закрыли поликарбонатом.

- Мы, конечно, восстановим лифты за неделю, - добавил руководитель отдела ЖКХ. – Нужно заменить кнопку. Запчасти, сами по себе, недорогие, но их нет в наличии. Мы их заказали, скоро должны прийти. Что касается работы самого лифта - да, нужно зажимать кнопку, чтобы лифт ехал. Но здесь не 10 этажей, а максимум два.

Кроме того, комиссия акимата Костаная выявила несоответствие нормативов высоты порогов. По словам Мусина, этот недостаток уже устранён.

В скором времени здесь планируют установить видеокамеры, чтобы бороться с вандалами.

А ещё возникают проблемы с организацией перехода через пр. Назарбаева. У пешеходов есть три варианта: перейти дорогу по тому месту, где раньше была "зебра", рискуя безопасностью (самый популярный вариант), либо дойти до "зебры" по дороге за остановочным павильоном (редко кто так поступает), либо пройти по протоптанной тропинке, упирающейся в забор вокруг надземного перехода, потом обойти забор, спуститься к тротуару и вновь подняться к надземному переходу.

Перенести остановки ближе к переходу в отделе ЖКХ считают нерентабельным, называют этот процесс сложным, да и обойдётся он городскому бюджету в 5-7 млн. тенге. При этом Мусин не смог уточнить, сколько будет тратить бюджет ежегодно на обслуживание перехода и тех же лифтов.

- Как вы считаете, сколько нужно надземных переходов в Костанае? - спросил корреспондент «НГ».

- Сколько ещё - не могу сказать, именно вот этот на проспекте Назарбаева нужен, потому что он соединяет два новых, ещё строящихся микрорайона. Здесь будет большой поток людей, которым нужно перейти через дорогу, чтобы попасть в ТРЦ или Дворец молодёжи. Этот переход поможет беспрепятственно и безопасно перейти. Без надземного перехода опасность остаётся. - ответил Мусин.

- То есть, вы считаете необоснованными претензии, которые костанайцы высказывают, в том числе, в СМИ?

- Нет, есть, конечно, моменты обоснованные, связанные с лифтом. Но на это есть объективные причины, это не со стороны заказчика. Мы устранили неполадки. Неполадки сегодня остаются по вине вандалов. Мы поставим камеры видеонаблюдения, будем с ними бороться и через СМИ показывать их лица костанайцам.

- Ну хорошо, допустим, на пр. Назарбаева переход будет необходим, когда завершится строительство ближайших микрорайонов. Зачем тогда вы установили надземный переход на ул. Гашека?

- На перспективу, - кратко ответил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная.