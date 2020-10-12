Новые руководители КНБ и управления сельского хозяйства назначены в Костанайской области
Начальника департамента КНБ и руководителя управления сельского хозяйства представили областному активу. О назначениях сообщила сегодня, 12 октября, пресс-служба акима Костанайской области.
"Приказом председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Сергей Александрович КЛИМЧУК назначен начальником департамента Комитета национальной безопасности по Костанайской области", - говорится в сообщении.
Он сменил на этом посту Жанкозы Кадырбекова. Ранее Климчук занимал должность руководителя департамента в центральном аппарате Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Кроме того, распоряжением акима Костанайской области руководителем управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата области назначен Тимур Калымжанович БИСИМБАЕВ. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого же управления.
Фото пресс-службы облакимата
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