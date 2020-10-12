АО «Областной футбольный клуб «Актобе» (ФК «Актобе») который выиграл в апреле 2020 года конкурс государственных закупок на сумму Т2 млрд, выставили на торги за Т113,9 млн, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Тип торгов – тендер по передаче (ФК «Актобе» – КазТАГ) в доверительное управление с правом выкупа; стартовая цена – Т113 999 000; гарантийный взнос – Т17 099 850», - говорится в объявлении, размещенном на электронной торговой площадке реестра государственного имущества.

Согласно объявлению, торги начнутся 28 октября в 11.00.

Срок доверительного управления составляет один год, от потенциального победителя требуется сохранение профиля деятельности клуба в период доверительного управления. Также победитель обязан не допускать необоснованного образования кредиторской и дебиторской задолженности, при этом, нужно будет принять клуб «с текущими кредиторской и дебиторской задолженностями».

«Обеспечить участие клуба во всех обязательных турнирах и соревнованиях в соответствии с регламентами, предъявляемыми к клубам, а также участие в соревнованиях, проводимых УЕФА (Лига Европы, Лига чемпионов), в случае получения права на участие в данных соревнованиях», - уточняется в тендерных условиях.

Балансодержателем клуба сейчас является управление физической культуры и спорта Актюбинской области.

По состоянию на 31 декабря 2019 года сумма капитала на балансе клуба составляла Т103 848 000.

11 мая МИА КазТАГ сообщало, что ФК «Актобе» выиграл конкурс государственных закупок на Т2 млрд на 2020 год. Причем указанную сумму клуб выиграл в условиях приостановки всех футбольных турниров из-за пандемии коронавируса – конкурс проводился в период с 7 по 14 апреля.

Конкурс государственных закупок был организован управлением физкультуры и спорта – балансодержателем победителя конкурса.

Источник фото: fc-aktobe.kz