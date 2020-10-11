Потрясающий сейв в концовке матча Стаса Покатилова принес одно очко сборной Казахстана. Сборная Казахстана сыграла в безголевую ничью в домашнем матче в Алматы против сборной Албании, сообщает Sputnik.

Фото: Федерация футбола Казахстана

Команда Казахстана подходила к матчу с большими потерями в защитной линии: из-за коронавируса игру пропускали Ян Вороговский и Нуралы Алип, Сергей Малый перебрал желтых карточек, а Бауыржан Исламхан так и не успел восстановиться и наблюдал за своими партнерами с трибун Центрального стадиона Алматы.

Михал Билек выставил оборонительный состав: привычные трех центральных защитников усилил мощный "трехпалый кулак" в центре поля в виде Куата, Абикена и Тагыбыргена. Место в атаке заняли Абат Айымбетов и Бахтиер Зайнутдинов.

Матч начался осторожно, однако на 8-й минуте после навеса с правого фланга албанцы пробили в перекладину - Покатилов лишь проводил мяч взглядом.

Ближе к середине тайма игра раскрылась, и пошли фолы с обеих сторон: желтые карточки получили крайние защитники казахстанцев Марат Быстров и Гафуржан Суюмбаев. Для капитана сборной Казахстана Гафуржана Суюмбаева эта карточка стала второй в турнире, и игру с Беларусью он пропустит.

Ближе к перерыву опасно простреливал Куат, отличный проход не успел завершить ударом Зайнутдинов.

В перерыве Билек поменял неверно игравшего Марочкина на Абзала Бейсебекова. Албанцы после отдыха начали играть более агрессивно - на 60-й минуте Армандо Броя перебросил ошибочно вышедшего из ворот Покатилова, но Темирлан Ерланов вынес мяч из пустых ворот.

Буквально через несколько минут Ерланов, Керимжанов и Покатилов долго не могли выбить мяч из своей штрафной, едва не подарив его гостям. В середине тайма вместо Куата появился Юрий Перцух, место в атаке занял Максим Федин, заменив Абата Айымбетова.

Албанцы "насели" на ворота Покатилова - больше всего себя проявлял Броя. На последние пять минут Билек выпустил дебютировавшего в составе сборной Айбара Жаксылыкова. На 88-й минуте Покатилов потащил неберущийся мяч после выхода один на один Тауланта Сефери. Оставшееся время казахстанская дружина сыграла дисциплинированно и завоевала одно очко, оставшись на первом месте в группе.

Следующую игру сборная Казахстана проведет против Беларуси в Минске 14 октября в 21:45.