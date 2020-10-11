Новости

Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в авиакомпании FlyArystan

11 октября 2020, 20:44 |  Происшествия

Пресс-служба авиакомпании FlyArystan сегодня, 11 октября, в 20.20, предоставила "НГ" комментарий к инциденту с возвращением самолета, следовавшего рейсом Алматы - Костанай в аэропорт вылета.

Фото предоставлено читателем "НГ"

- Касательно рейса КС 7141 информируем, что во время полёта данного рейса сработала сигнализация о неисправности одной из систем, - отмечается в сообщении. - Согласно техническому регламенту, было разрешено продолжать полет, однако решением авиакомпании борт вернули в аэропорт вылета в связи с отсутствием инженерно-технической службы в аэропорту Костаная. В данный момент ВС допушен к дальнейшей эксплуатации. Экипаж заменили в связи с ограничениями по рабочему времени. Рейс вылетел в 19:20 по времени Нур-Султана.