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Инцидент с рейсом Алматы - Костанай прокоментировали в авиакомпании FlyArystan
11 октября 2020, 20:44 | Происшествия
Пресс-служба авиакомпании FlyArystan сегодня, 11 октября, в 20.20, предоставила "НГ" комментарий к инциденту с возвращением самолета, следовавшего рейсом Алматы - Костанай в аэропорт вылета.
Фото предоставлено читателем "НГ"
- Касательно рейса КС 7141 информируем, что во время полёта данного рейса сработала сигнализация о неисправности одной из систем, - отмечается в сообщении. - Согласно техническому регламенту, было разрешено продолжать полет, однако решением авиакомпании борт вернули в аэропорт вылета в связи с отсутствием инженерно-технической службы в аэропорту Костаная. В данный момент ВС допушен к дальнейшей эксплуатации. Экипаж заменили в связи с ограничениями по рабочему времени. Рейс вылетел в 19:20 по времени Нур-Султана.
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