Об этом "НГ" сообщил один из пассажиров рейса Серик. По его словам, самолет приземлился в Алматы примерно в 17.45. В воздухе он был примерно 1 час 40 минут.

- Авиакомпания FlyArystan, - написал Серик. - Проинформировали, что проблемы с двигателем. Люди в панике, было легкое задымление. Сели благополучно. Сейчас привезли в какую-то комнату, с людьми работают психологи. Запретили пользоваться смартфонами. Принесли глушители сот связи. Никакой социальной дистанции. На коронавирус плевать...

Пассажиры, которые должны были отправиться сегодня этим же самолетом из Костаная в Алматы, сообщили "НГ", что вылет перенесли с 18.10 на 22.00.

Еще один пассажир рейса Алматы-Костанай, который представился Сергеем, сообщил в 19.14, что они только что сели в самолет, чтобы вылететь в порт назначения. По словам Сергея, дыма, паники, психологов и глушилок не было. Причину возвращения самолета ему не сообщили.