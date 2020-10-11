О новом виде мошенничества рассказала жительница Алматы корреспонденту Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото.

Покупатель ее телефона оформил на нее кредит в микрокредитной организации. В переписке с продавцом мужчина настойчиво просил написать ему номер ИИН якобы для перевода средств, девушка поверила и отправила эти данные. А затем спустя два дня алматинка обнаружила, что на ее имя оформлены два кредита в микрокредитных организациях, где она должна выплатить 150 тысяч тенге плюс проценты.

"7 октября 2020 года я разместила объявление о продаже мобильного телефона на olx.kz за 90 тысяч тенге. В тот же день мне позвонил неизвестный мужчина на WhatsАpp, выразив желание приобрести телефон. Он сказал, что отправит деньги на мою банковскую карту со своей карты другого банка, и попросил для этого предоставить ему ИИН, что я и сделала. Мне на карту поступила сумма 90 тысяч тенге, и этот неизвестный прислал за телефоном такси. Затем, 9 октября, на мою банковскую карту поступает сумма 60 тысяч тенге. После этого звонит тот же самый парень и говорит что по ошибке отправил деньги мне, так как добавил свой первый перевод в "избранное" в личном кабинете банковского приложения. Молодой человек попросил отправить деньги назад, но сказал что я могу перевести их на карту его супруги. Он дал мне номер телефона, и я отправила 60 тысяч тенге на карту, привязанную к этому номеру", - рассказала девушка.

Жительница Алматы увидела в соцсетях историю абсолютно идентичную ее ситуации и решила проверить свои долги в банках и микрокредитных организациях. Она решила проверить информацию по кредитам через Первое кредитное бюро и у знала, что сразу в двух микрокредитных организациях она якобы взяла кредит. Мошенники купили новый номер и оформили на нее кредит. Через выписку она нашла эти финансовые организации, обратилась туда и увидела договоры на свое имя. Данные, кроме ИИН, были некорректные.

Девушка обратилась в полицию с заявлением. В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что заявление от гражданки принято.

Отметим, ранее подобная история произошла с жительницей Нур-Султана. Также сообщалось о мошенниках, которые предлагали оплатить покупку через популярный сайт объявлений. Кроме того, полиция Нур-Султана распространяла информацию о мошеннике, который крал деньги со счетов казахстанцев при помощи специальной программы.