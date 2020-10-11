Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев высказался о самых громких преступлениях в отношении детей, произошедших в стране за последнее время. В частности, он прокомментировал убийство матерью своего ребенка в частном доме в Уштобе, передает NUR.KZ.

Фото с сайта Ratel.kz



На своей странице в Facebook рассказал, что каждое утро дежурный МВД докладывает ему об оперативной обстановке по стране, представляет оперативную сводку.

"Изучая статистику происшествий и правонарушений за сутки, понимаешь, что за каждой цифрой стоит чья-то оборванная жизнь, чья-то сломленная судьба", - написал министр.

Глава МВД вспомнил несколько случаев жесткого обращения с детьми, которые произошли в республике за последнее время. Он назвал их "ужасающими".

"Даже меня, видавшего всякое за время своей профессиональной деятельности, заставило содрогнуться ужасающее преступление, когда в частном доме Уштобе в морозильной камере было обнаружено тело двухлетнего ребенка", - отметил министр.

Тургумбаев напомнил, что по подозрению в совершении этого деяния задержана мать малыша. В настоящее время проводится следствие.

"Действия женщины, которую трудно назвать матерью, получат правовую оценку, будут установлены причины, толкнувшие ее на совершение этого жуткого преступления", - написал министр.

Однако, как отметил глава министерства, задуматься заставляет другое.

"Причинами жестокого обращения с детьми могут быть названы безработица или низкая материальная обеспеченность, алкоголизм одного или обоих родителей, одиночество или распавшийся брак, неуправляемые срывы и расстройства родителей, их озлобленность или разочарованность в жизни, незрелость или эгоизм, чрезмерная требовательность… Да что угодно! Но никакая причина не может служить оправданием жестокого обращения с детьми", - подчеркнул он.

Ерлан Тургумбаев с горечью отметил, что в последнее время все чаще приходится сталкиваться со случаями жестокого обращения с детьми родителей и других членов семьи.

Министр также напомнил про случай в Туркестанской области, где отец неоднократно избивал своих детей в "воспитательных целях". Видео жестокого избиения недавно появилось в социальных сетях. По словам Ерлана Тургумбаева, факт зарегистрирован по ст. 110 Уголовного кодекса «Истязание» и виновный понесет заслуженное наказание.

Министр отметил, что жестокое обращение с детьми наносит непоправимый вред их здоровью, влечет за собой тяжелые социальные последствия. У большинства детей-жертв насилия появляются серьезные отклонения в психическом, физическом и эмоциональном здоровье.

"Дети, подвергшиеся различного рода насилию, в последующем сами могут проявлять жестокость по отношению к более слабым: младшим по возрасту или животным", - считает он.

По мнению главы МВД, предупреждать и эффективно бороться с ним необходимо общими усилиями полиции и граждан.

"Соседи, родные, близкие не должны оставаться равнодушными и безучастными к происходящему рядом с ними, должны бить тревогу при необходимости. Вовремя поступивший сигнал предупредит очередное правонарушение. Отношение к детям является одним из основных показателей уровня нравственной, правовой культуры в обществе. Дети наше будущее, берегите их", - написал министр.