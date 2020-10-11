Витамин D может играть важную роль в предотвращении смерти от коронавируса SARS-COV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

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Так считают исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Об этом они рассказали в статье, опубликованной на сервисе препринтов Research Square.

Основная функция витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из продуктов питания в тонкой кишке. Страны с низкой инсоляцией (облучением прямыми солнечными лучами), в том числе и Россию, врачи и ученые относят к группам риска нехватки витамина D.

Исследователи проанализировали данные о 20 странах, в том числе России, Белоруссии и Украине, опубликованных в 2019 году, а затем сравнили их с долей смертей от COVID-19. Оказалось, что, чем выше дефицит витамина D в популяции, тем больше и доля смертей.

Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — та, у которой наибольший дефицит витамина D, — сообщают исследователи.

От расположения страны дефицит витамина D зависел мало. Так, в Исландии у трети обследованных его уроверь был ниже 50 нмоль/л, что говорило о недостаточном количестве. В Швейцарии таковых было более половины. Почти повсеместная недостаточность наблюдалась в Польше и Эстонии.

Однако лучше всего дела обстояли тоже в северных странах — в Финляндии, Швеции, Норвегии. Также выраженная недостаточность потребления была замечена в Греции, Испании, Италии. Впрочем, не все данные были свежими и некоторые отражали статистику прошлых десятилетий, которая могла измениться.

Такие результаты неудивительны, отмечают исследователи — более ранние работы показывают, что нормальный уровень витамина D (50-125 нмоль/л) снижает риск развития респираторных заболеваний, в том числе гриппа и туберкулеза.

Наиболее низкие уровни витамина D наблюдаются у пожилых людей, которые и так находятся в группе риска. Исследователи предлагают им принимать препараты с витамином D, чтобы повысить его уровень в организме и, возможно, снизить риски.

Впрочем, о причинно-следственной связи ученые пока не говорят — речь лишь о корреляции. Возможно, есть и другие факторы, одновременно связанные и с уровнем витамина D в организме, и с сопротивляемостью коронавирусу. Эту связь еще только предстоит изучить.