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Ушедшую из дома 12-летнюю девочку ищут полицейские в Костанайской области

10 октября 2020, 20:13 |  Происшествия

Костанайские полицейские начали поиски Громыко Дианы Александровны 11.06.2008 г. р. Несовершеннолетняя девочка ушла из дома в 10 часов утра 9 октября 2020 года.

"В настоящее время осуществляются поиски подростка, ориентированы все наряды полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Приметы: глаза карие, рост примерно 152-154 см. Была одета: синяя куртка, лосины, кроссовки черные. Ранее уходила из дома.

В полицию обратилась мама девочки вечером 10 октября.