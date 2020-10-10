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КВИ в Костанайской области
Заболели: 3 508 (+3: Костанай, Тобыл, Сарыкольский р-н). Выздоровели: 2 935 (+2). Умерли: 20 (+1 с 28.09 по 04.10)
Ушедшую из дома 12-летнюю девочку ищут полицейские в Костанайской области
10 октября 2020, 20:13 | Происшествия
Костанайские полицейские начали поиски Громыко Дианы Александровны 11.06.2008 г. р. Несовершеннолетняя девочка ушла из дома в 10 часов утра 9 октября 2020 года.
"В настоящее время осуществляются поиски подростка, ориентированы все наряды полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Приметы: глаза карие, рост примерно 152-154 см. Была одета: синяя куртка, лосины, кроссовки черные. Ранее уходила из дома.
В полицию обратилась мама девочки вечером 10 октября.
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