Пациентка провизорного центра (тубдиспансера) Тобыла Гульсара АСКАРОВА сегодня, 10 октября, записала видеообращение, в котором просила улучшить условия её пребывания в стационаре.

Кадр из видео

Гульсара - инвалид, у неё проблемы с позвоночником.

- У меня двусторонняя пневмония, поражение лёгких 56%, в стационаре нахожусь с 8 октября, - рассказала Гульсара в обращении. – У меня распад в позвоночнике, мне делали операцию, у меня стоят имплантаты. А здесь кровати, не знаю откуда такие привезли, как из старого санатория - с железными сетками и ватными, скомканными матрасами. Я просила врачей помочь мне, но получала только один ответ: «Других кроватей нет». Мне пробовали заменить матрас, сестрички принесли кушетку. Таких, как я, с больной спиной, наверное, немного. Я звонила в облздрав, но мне посоветовали решать на месте. Полночи сижу на стуле, потому что лежать на кровати не могу.

В пресс-службе управления здравоохранения "НГ" сообщили, что знают о проблеме и скоро Аскарову переведут в другое медучреждение. По телефону женщина подтвердила эту информацию.

- Моё обращение дошло до Цоя (министр здравоохранения РК – «НГ»), приходил врач и сказал, что меня переведут в областную больницу, - рассказала она «НГ». – Сильно болит спина, болят мышцы и боль отдаёт в живот. За эти пару суток много нервов потеряла. Побоялась, что следующую ночь не выдержу, поэтому записала видеообращение. Я хоть на инвалидности, но я не привыкла ныть, я спортом занимаюсь – пулевой стрельбой. Очень скучаю по тренировкам.

Аскарова не хотела жаловаться и выносить свои проблемы в массы. Но она не понимает, почему нельзя было просто войти в положение и сразу предоставить более комфортные условия. Тем не менее, женщина отмечает, что с помощью врачей её состояние постепенно улучшается.