Уволить отказавшихся закрыть зарубежные счета депутатов и судей предлагают в Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Предлагается в пункте 1 статьи 12 Закона «О противодействии коррупции» предусмотреть новое антикоррупционное ограничение для государственных служащих, депутатов и судей по открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами РК, хранению наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан. Согласно пункту 4 указанной статьи закона непринятие антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности», - говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления противодействия коррупции».

Вместе с тем, согласно предложенным поправкам, ограничения по открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках «не будут распространяться на государственных служащих, направленных на работу в загранучреждения, представительства РК и в международные организации от РК, а также прикомандированных к указанным организациям, на период работы в указанных организациях, или обучающихся за рубежом, проходящих стажировку за рубежом, находящихся в заграничной командировке или проходящих лечение за рубежом».

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, анонсировал меры против чиновников, депутатов и судей, имеющих счета за рубежом. Также он сообщил, что в случаях, когда у государственных служащих или представителей квазигосударственного сектора буде выявлено двойное гражданство, они будут освобождаться от занимаемых должностей. 2 сентября министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что минфин исполнит рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в части введения запрета на открытие и наличие зарубежных счетов государственным должностным лицам и лицам квазигоссектора, и членам их семей, законодательного закрепления права налоговых органов в получении от субъектов предпринимательства сведений о конечных бенефициарах.

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