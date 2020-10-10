9 октября в селе Асенкритовка Костанайской области пропали без вести четыре девочки 7, 9 и 12 лет. С помощью полицейских и волонтеров их удалось найти, но лишь в восемь утра 10 октября, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента полиции Костанайской области

Как сообщили волонтеры в соцсетях, девочки пропали около 16.00 из села Асенкритовка.

"По предварительной информации, девочек выгнали из автобуса, далее их местонахождение неизвестно", - сообщили волонтеры.

Неравнодушные граждане вышли на поиски девочек.

"Всех четверых нашли около восьми утра возле села Николаевка. Девочкам пришлось ночевать в овраге. А информация об автобусе не подтвердилась. С родителями провели профилактическую беседу. Психолога тоже подключили, чтобы поработал с ними", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Отдел полиции района поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые участвовали в поисках детей.