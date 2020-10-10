Кандидат сельскохозяйственных наук и академик Международной академии акмеологических наук Сайлыбай Бекболатов изобрел неизменный календарь. В нем 365 дней, но вместо 12 месяцев - 13. А в каждом из них всего по 28 суток. Ученый в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz рассказал, как будет называться новый месяц и что он думает о критике своей работы.

Фото: Ажар Оразбай

Алматинец Сайлыбай Бекболатов полжизни разрабатывал идеальный календарь. Григорианский, к которому все привыкли, неверен, считает академик. Потому что в период его изобретения не было правильной цифровой системы, которая начинается с нуля, а не с единицы.

"Год должен начинаться с нулевого дня, посмотрите на линейку - там первое деление от 0 до 1. Или взгляните на электронные часы, где отсчет идет от 00 минут 00 секунд, а затем секунды складываются в минуты, часы, дни, месяцы и годы. В результате неправильных подсчетов каждый год из 365 суток выпадает по шесть часов. Чтобы восполнить этот пробел, был придуман хитрый ход - раз в четыре года добавлять лишние сутки. Если при создании календаря брать за основу цифровую систему, то никаких дополнительных суток раз в четыре года не потребуется", - говорит Сайлыбай Бекболатов.

Новый год профессор предлагает праздновать в Наурыз. Первый день, приходящийся на 21 марта, станет "нулевым". Это позволит обойтись без високосного года, говорит Сайлыбай Бекболатов. А еще дни недели обретут постоянство: если вы родились в понедельник, то будете отмечать день рождения только в понедельник.

"В каждом месяце будет 28 дней. 28 умножаем на 13, это 364, одного дня нет. Просто март будет начинаться с нулевого числа. То есть в нем будет 29 суток. А что касается 13-го месяца, то он нужен не только потому, что Солнце ежегодно перемещается по эклиптике и пересекает 13 зодиакальных созвездий, а не 12 (есть еще созвездие Змееносец), но и потому, что это делает календарь стабильным. Так, первое число каждого месяца будет неизменно выпадать на понедельник, а седьмое - на воскресенье. Ведь Луна оборачивается вокруг Земли за год 13 раз. Именно столько месяцев должно быть в году", - считает собеседник.

Иллюстрация Единого неизменного календаря Сайлыбая Бекболатова

Сайлыбай Бекболатов предлагает назвать новый месяц в честь созвездия "змееносец", или "жыланды". А свой проект он назвал "Единый неизменный календарь". Эта идея уже запатентована и имеет товарный знак.

"Хочу отметить, что Солнце всегда проходило по небосводу через созвездие Змееносца. Но этот факт при составлении традиционного календаря обошли стороной. Возможно, из-за суеверия", - делится академик.

Согласно календарю Сайлыбая Бекболатова у некоторых людей должен измениться и знак зодиака по дате рождения.





Гороскоп согласно Единому неизменному календарю Сайлыбая Бекболатова

У ученого есть сторонники, которые считают, что переход на новый календарь повлечет экономическую выгоду, например, не нужно будет печатать новые календари каждый год. С другой стороны его работа подвергается критике. В социальных сетях обсуждался вопрос компетенции Сайлыбая Бекболатова. Некоторые задались вопросом, является ли он самом деле ученым. На это наш собеседник ответил так:

"Сомневаться они должны не во мне, а в календаре. Даже если я рабочий, а не ученый, я представил общественный правильный календарь. Посмотрите сами, изучите его. А насчет диплома, он выдан организацией, которая имеет такие полномочия. Если людям нравится, то пусть меня отрицают. Я изобретатель СССР 20-летней давности, кандидат сельскохозяйственных наук, почетный профессор Кунаева. Что еще нужно?" - говорит Бекболатов.

Кроме того, наш собеседник показал свои награды и показал фото с мировых научных конференций в США, Англии, Германии в качестве ученого.

"Конечно, я тоже привык к этому ложному календарю. На небесах 13 созвездий, а мы говорим 12. Вы даже заметьте, вот мы празднуем Новый год, а неделя может еще не кончиться. Но по моему календарю Новый год будет всегда в понедельник. То есть в Новый год будет начинаться новая неделя. Я хочу, чтобы наши дети не жили ложным календарем, вот это моя цель", - заключил Сайлыбай Бекболатов.

Напомним, ранее известный казахстанский экономист Олжас Худайбергенов раскритиковал 13-месячный календарь. "Более феноменально то, что автор на полном серьезе утверждает, что год должен начинаться с нулевого дня и в этом ничего такого нет, потому что на линейке деления начинаются с нуля. Спутать единицу измерения с начальной точкой - это надо обладать особым талантом", - заметил он.