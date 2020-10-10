Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов прокомментировал предложение депутатов о снижении пенсионного возраста, передает корреспондент zakon.kz.

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- В любой стране вопрос снижения или повышения пенсионного возраста не решается за короткое время, в одночасье. Оно всегда должно базироваться на исследованиях, на долгосрочных актуальных прогнозах с учетом экономических и демографических факторов, вопросов соотношения работающего населения и пенсионеров, учитывая динамику старения населения. Это все в комплексе учитывается при принятии таких решений, - сказал Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что в Казахстане действует трехуровневая пенсионная система. Размеры пенсий привязаны к трудовому стажу. То есть чем больше трудовой стаж, тем выше размер пенсии.

- К примеру, если 10 лет назад в стране соотношение пенсионеров к работающему населению составляло 20% - то есть пять человек на одного пенсионера, то сейчас уже этот показатель перевалил за 30%. С другой стороны, старение населения касается и нашей страны. У нас по статистике численность и доля граждан старше 65 лет превысило 7%-ый порог. Если пять лет тому назад было 6,8%, то сейчас 7,7%. Такая тенденция во всем мире. В Америке - 16-17%, в Европе более 20%, в России -15,5%, - добавил глава Минтруда.

По его словам, во всем мире на сегодняшний день наблюдается тенденция к повышению пенсионного возраста.

- Сейчас все страны идут наоборот на повышение пенсионного возраста. (…) В наших соседних странах в последние годы также принимаются меры по повышению пенсионного возраста. (…) Учитывая все эти экономические и демографические факторы, те показатели о которых я сказал ранее, на сегодня в Казахстане вопрос снижения пенсионного возраста не рассматривается, - подчеркнул министр.

Напомним, депутаты фракции "Народные коммунисты" предложили снизить пенсионный возраст до 60 лет как для женщин, так и для мужчин.