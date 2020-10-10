В то время, когда стремительно развивается жилищное, промышленное и коммерческое строительство, компания «Авангард» с ее металлопродукцией начинает пользоваться повышенным спросом. Позиции металлобазы повышаются с каждым днем благодаря широкому ассортименту продукции и качеству предоставляемых услуг (подробно о них можно узнать на сайте https://avangard-w.kz).

Современные полимерные материалы не способны заменить качественную сталь. Именно по этой причине черный металл остается таким же востребованным, как и ранее. Учитывая все свои положительные свойства, при покупке металла стоит обращать внимание и на цену. Купить продукцию на avangard-w.kz можно по оптимальной стоимости в Нур-Султане.

Богатый ассортимент металлопродукции и услуг

На одной из центральных металлобаз Казахстана в Нур-Султане потребитель может заказать:

· арматуру;

· катанку;

· круг;

· уголок;

· швеллер;

· балку;

· лист;

· профлист;

· проволоку;

· профильные трубы.

AVANGARD-AstKZ осуществляет продажу и сдачу в аренду продукции, выполненной из черной и нержавеющей стали. По желанию клиента проводят резку, правку, гибку и рубку.

Подобные услуги оказываются и для других профилей отраслевого назначения. Специалисты работают с использованием персональных эскизов, созданных согласно запросам конкретной металлической конструкции.

Надежный партнер, обеспечивающий высококачественным металлом в Нур-Султане, предлагает самые выгодные цены на металлопрокат и покупку изделий. На протяжении многих лет команда работников постоянно совершенствует свой стиль работы, техническое оснащение, методы обслуживания клиента. Она зарекомендовала себя как ответственный и надежный коллектив, являющийся одним из ведущих поставщиков качественной стальной продукции.

Преимущества компании

1. Долговременные и крепкие связи с производителем стальной продукции позволяют устанавливать демократичные цены на товар.

2. Благодаря полной обеспеченности высокотехнологическим оборудованием есть возможность производить качественную порезку металла, механизированную погрузку габаритных изделий, изготовление некоторых типов металлоконструкций.

3. Удачное расположение складских помещений с наличием хорошей транспортной развязки.

4. Доставка грузов личным автотранспортом компании по городу.

Компания реализует продукцию европейского качества по выгодной цене. Компания дорожит своей репутацией, которая выступает прочной основой для взаимовыгодного сотрудничества. К каждому клиенту прикрепляется персональный менеджер. Все заявки обрабатываются в кратчайшие сроки.

AVANGARD-AstKZ - надежный партнер на рынке металлопроката и металлообработки. В работе применяется стратегия постоянного улучшения качества. Компанией производится оптовая и розничная поставка товаров без задержек по указанному адресу в Нур-Султане.

Продуманная логистика гарантирует прибытие товара своевременно вне зависимости от габаритов запрашиваемого заказчиком металла. Отгрузка металлопроката проводится с использованием электронных весов и заданного теоретического веса. Отгрузка в автомобильный кузов производится башенными и козловыми кранами.

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