В каких случаях будут наказывать жен-блогеров казахстанских чиновников за подарки, рассказали в Антикоррупционной службе Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сегодня жены некоторых госслужащих ведут активную блогерскую деятельность в социальных сетях. А это значит, что они получают подарки от спонсоров либо деньги за рекламу товаров. В Антикоррупционной службе объяснили, что с введением нового закона супругам нужно быть аккуратнее.

"Жены могут получать подарки, если это не связано со служебной деятельностью мужа, но если будет установлена причинно-следственная связь в получении выгоды дарителя подарка, то это подпадает под наказание. То есть нужно учитывать, чтобы деятельность спонсора и госслужащего не была связана", - ответили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, в Антикоррупционной службе подчеркнули, что за получение подарка стоимостью менее 2 МРП родственников чиновника могут наказать административным штрафом на 600 МРП. А если презент окажется дороже, то это уже уголовная ответственность, рассказали в ведомстве.

Напомним, Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции". Согласно ему чиновникам теперь нельзя дарить подарки.

Ранее в социальных сетях обсуждали пост супруги главы Фонда медицинского страхования Айбатыра Жумагулова. Казахстанцев возмутила публикация в Instagram журналиста и телеведущей Гульбаршин Заировой, в которой она похвасталась новым, двенадцатым по счету автомобилем, который ей подарил муж.

Позже Айбатыра Жумагулова сняли с должности.