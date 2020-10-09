Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в очередной раз обратился к народу в связи с острым политическим кризисом, который переживает страна, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

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Жээнбеков отметил, что политическая ситуация в Кыргызстане достигла критической точки, поэтому он готов пойти на определенные шаги для ее урегулирования.

"Должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Как признал действующий президент, необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

Для легитимизации назначения нового кабмина и его членов необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Сооронбай Жээнбеков готов подписать его.

"Для исполнения парламентариями своих обязанностей правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша", - подчеркнул президент Кыргызстана.

Глава государства заверил, что намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения.

"Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе", - заключил он.

"После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики", - заключил Сооронбай Жээнбеков.

Незадолго до этого обращения пресс-секретарь главы Кыргызстана Толгонай Стамалиева заявила, что "речи об отставке президента не идет" и что отставка премьера им не принята.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.